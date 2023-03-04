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影／南韓大使熱舞「洗腦神曲」 釣出印度總理點讚

綜合報導
南韓駐印度大使張在福、外交官及大使館雇員分別穿著現代、傳統服裝及跆拳道道服，在大使館及南韓文化中心大跳Naatu Naatu踢腳舞。（取材自推特）
南韓駐印度大使張在福、外交官及大使館雇員分別穿著現代、傳統服裝及跆拳道道服，在大使館及南韓文化中心大跳Naatu Naatu踢腳舞。（取材自推特）

南韓印度大使館的館員大跳印度洗腦神曲，把影片發布在社群網站上，不到一天瀏覽次數突破120萬次，甚至釣出印度總理莫迪（Narendra Modi）本尊發表評論。

中央社報導，南韓駐印度大使館日前在推特發布53秒影片，影片中南韓駐印度大使張在福（Chang Jae Bok）、外交官及大使館雇員分別穿著現代、傳統服裝及跆拳道道服，在大使館及南韓文化中心大跳Naatu Naatu踢腳舞。

影片後段，南韓大使館走寶萊塢電影風，動員大約30人尬舞。

Naatu Naatu在印度方言德拉古語（Telugu）中，是「舞舞」的意思。這首動感十足的歌曲，則是2022年上映的德拉古語史詩動作片「雙雄起義」（RRR）的主題曲。

影片發布不到一天，已吸引120萬次的瀏覽，3400多人轉發，賺到1萬8000個「讚」。就連印度總理莫迪也在官方推特上轉發這則影片，並留言說：「精力充沛且可敬的團隊努力。」

許多印度網友留友表示「驚豔」，也有人希望看到南韓大使館推出更多跳印度舞的影片。

印度 大使館 南韓

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