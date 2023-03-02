印巴苦命鴛鴦 為團圓吃牢飯 夫涉偽造文書入獄 妻遭遣返

警方稱印度籍男子雅達夫（右）和巴基斯坦籍女子吉瓦尼（左）在網路認識。（取材自班加羅爾警方）

印度 與巴基斯坦關係緊張，使得印度籍男子和巴基斯坦籍妻子宛如羅密歐與茱麗葉。這名男子因替妻子偽造身分，讓她能入境印度共度婚姻生活，而遭到逮捕；妻子已被遣返 回國。

英國廣播公司（BBC）報導，21歲的印度籍男子雅達夫（Mulayam Singh Yadav）和19歲巴基斯坦籍女子吉瓦尼（Iqra Jeewani）3年前透過玩線上英國十字戲（Ludo）棋盤遊戲而相識、相戀；但他們知道，想要長相廝守勢必會遭遇阻礙。

印度和鄰國巴基斯坦關係不睦，兩國在1947年曾因喀什米爾的主權問題爆發3年戰爭。這使得兩國公民取得對方國家簽證互訪困難重重。

因此去年9月，雅達夫和吉瓦尼前往第三國尼泊爾結婚，隨後兩人來到印度南部科技大省卡納塔卡省（Karnataka）的首府班加羅爾（Bengaluru），一同在這裡生活。

然而，幸福的新婚生活於今年1月戛然而止。吉瓦尼因為非法入境 印度遭到拘留，雅達夫已被逮捕，並被指控欺詐、偽造文書及非法庇護未持有適當證件外國公民等罪名。

吉瓦尼已被遣返回巴基斯坦，雅達夫依舊被關押在班加羅爾的監獄。

雅達夫在北方省（Uttar Pradesh）的親戚對他的被捕十分焦急。他們說，這對夫妻的故事純粹是出於愛。

雅達夫的兄弟吉特拉爾（Jeetlal）說：「我們希望他們回家。我們理解印度和巴基斯坦的情勢，但他們只不過是墜入了愛河。」

甚至連警察也似乎認同這種說法。班加羅爾一名高階警官匿名表示：「排除非法入境和偽造文書，這似乎只是一個愛情故事。」

警方告訴BBC，目前除了非法入境外，吉瓦尼並未受到任何指控，但調查仍在進行中。

BBC無法聯繫上吉瓦尼或她在巴基斯坦的家人來尋求評論。印度新聞信託社（PTI）本週稍早報導，吉瓦尼的父親證實她已返家，但他們不願就這件事置評。

雅達夫的母親戴維（Shanti Devi）表示，她希望兩國政府能協助這對夫妻團圓。「我們不在乎她是穆斯林或是巴基斯坦人，她是我們的媳婦，我們會好好照顧她。」