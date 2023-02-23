我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

「遺體堆肥」 美國超環保殯葬 快速回歸大地

編譯季晶晶
美國許多年輕人選擇遺體堆肥的新殯葬方式，預先安排身後事。(取材自Recompose官網)
美國許多年輕人選擇遺體堆肥的新殯葬方式，預先安排身後事。(取材自Recompose官網)

美國西雅圖殯葬業者Return Home提供具未來感的棺木型容器，裡面裝滿稻草、紫花苜蓿和鋸木屑末，這是為了模仿自然分解過程，讓客戶遺體快速腐化以回歸大地。這種新型的環保殯葬方法深獲31歲女子司卡芙（Michelle Skaff）認同，她已經簽下生前簽約，開始分期付款計畫。另有其他許多年輕人也做出和她相同的選擇。

土葬和火葬都會給環境造成沉重負擔，前者要為遺體進行防腐處理並無限期使用土地，後者會排放數百萬噸二氧化碳，而以自然有機還原「遺體堆肥」方式處理遺體，正從邊緣概念逐漸演變為主流，在美國已有六個州核准——華盛頓州2019年率先合法化，科羅拉多、俄勒岡、佛蒙特、加州和紐約州緊隨其後——預計還將有更多州跟進。

這種殯葬方式的許多鼓吹者都很年輕。根據Return Home，最先登記參加他們推出的遺體堆肥計畫的前五人，都不滿35歲。另一家也在西雅圖推動的Recompose公司說，預先為身後事做安排而選擇這種新殯葬方式的顧客，有25%介於20-49歲間。

支持者表示，合法化只是第一步，接下來要努力推廣讓更多人能接受。TikTok這時就派上大用場了。Return Home上傳影片到TikTok，展示相關的土壤變化、人骨去向，並回覆問題，已獲逾57萬人關注。

39歲的TikTok用戶歐格倫（Tabitha Ogren）被可減輕家人未來負擔的想法所吸引，其他殯葬方法會產生更高的費用和更大的壓力。她說：「這是我給家人的最後一份禮物。」註冊登記的過程很簡單，她打電話給業者，討論她歸於塵土後的最終落點，並決定分期付款方案，幾乎98%都透過電話完成。

52歲的秀恩（Nina Schoen）考量永續因素，與親友討論後，成為Recompose的首批顧客之一。她說：「我今天做的、能對未來有所影響的事，都深具意義。」但她很小心不把自己的觀念強加於人，「傳統有很大影響力，每個人有不同觀點」。

TikTok 西雅圖 加州

上一則

幾十年懸案破了 法醫專家：智利名詩人聶魯達被毒殺

下一則

聯合國：每2分鐘1名婦女死於懷孕或分娩

延伸閱讀

跟隨美國腳步 加拿大終止不明物體殘骸搜尋工作

跟隨美國腳步 加拿大終止不明物體殘骸搜尋工作
王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人

王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人
氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯

氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯
「悲觀多頭」要傷心了：10理由指向美經濟今年不會衰退

「悲觀多頭」要傷心了：10理由指向美經濟今年不會衰退

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。（路透）

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2023-02-21 07:37
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

2023-02-22 11:04
法國女人Jeanne Calment活到了122歲，在1997年去世。(Getty Images)

快看世界／她活到122歲...專家總結這3點延壽關鍵

2023-02-22 12:19
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡