新作收負評燒怒火 德知名舞蹈家拿狗屎抹劇評家臉上

漢諾威州立歌劇院的芭蕾舞總監兼首席編舞師格克（見圖）顯然對他新作收到負面評論感到怒火中燒，被控在11日晚間找到執筆的法蘭克福匯報記者休斯特對質，隨後更把狗屎抹到她的臉龐上。（取材自推特）

德國一位屢獲殊榮的芭蕾 舞總監日前將狗屎抹到劇評家的臉龐後遭到停職。

根據BBC與紐約時報 報導，漢諾威州立歌劇 院（Staatsoper Hannover）的芭蕾舞總監兼首席編舞師格克（Marco Goecke）顯然對法蘭克福匯報記者休斯特（Wiebke Hüster）寫了關於自己新作的負面評論感到怒火中燒，被控在11日晚間的另外一場芭蕾舞表演中場休息期間找她對質，更從口袋裡掏出一個裝滿狗屎的紙袋，並把裡面的狗屎抹到她的臉上。

根據報導，休斯特擔任舞蹈評論家達25年，當天早上發表了格克最新作品《In The Dutch Mountains》的初步評論，描述觀眾看劇感覺就像是「穿插著逼瘋跟死於無聊」。格克據報表示，他認為這分毫不留情的劇評已經讓漢諾威州立歌劇院的訂閱費（subscriptions）付出了代價，並在對峙期間威脅要禁止休斯特進入歌劇院。

休斯特向BBC表示，在經歷了她所描述為「野蠻」的攻擊後，她當時「很震驚」，「當我意識到發生了什麼事情，我尖叫、我恐慌…我跟你保證，這不是衝動行為，他計畫了這件事，我視此為違反新聞自由的行為」。法蘭克福匯報表示，警方正在進行調查，並將這起事件稱為「試圖恫嚇我們對藝術的自由、批判性觀點」。

漢諾威州立歌劇院則稱格克已因他的「衝動反應」違背了行為準則而被停職、立即生效，並稱他「讓觀眾、歌劇院職員與一般民眾感到極度不安，從而極大地損害了州立芭蕾舞團」，並稱休斯特的「個人操守受到公然侵犯」。聲明稱，他們要求格克解釋他的行為，將等待收到他的說法，再決定進一步的措施。