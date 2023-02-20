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新作收負評燒怒火 德知名舞蹈家拿狗屎抹劇評家臉上

編譯周辰陽
漢諾威州立歌劇院的芭蕾舞總監兼首席編舞師格克（見圖）顯然對他新作收到負面評論感到怒火中燒，被控在11日晚間找到執筆的法蘭克福匯報記者休斯特對質，隨後更把狗屎抹到她的臉龐上。（取材自推特）
漢諾威州立歌劇院的芭蕾舞總監兼首席編舞師格克（見圖）顯然對他新作收到負面評論感到怒火中燒，被控在11日晚間找到執筆的法蘭克福匯報記者休斯特對質，隨後更把狗屎抹到她的臉龐上。（取材自推特）

德國一位屢獲殊榮的芭蕾舞總監日前將狗屎抹到劇評家的臉龐後遭到停職。

根據BBC與紐約時報報導，漢諾威州立歌劇院（Staatsoper Hannover）的芭蕾舞總監兼首席編舞師格克（Marco Goecke）顯然對法蘭克福匯報記者休斯特（Wiebke Hüster）寫了關於自己新作的負面評論感到怒火中燒，被控在11日晚間的另外一場芭蕾舞表演中場休息期間找她對質，更從口袋裡掏出一個裝滿狗屎的紙袋，並把裡面的狗屎抹到她的臉上。

根據報導，休斯特擔任舞蹈評論家達25年，當天早上發表了格克最新作品《In The Dutch Mountains》的初步評論，描述觀眾看劇感覺就像是「穿插著逼瘋跟死於無聊」。格克據報表示，他認為這分毫不留情的劇評已經讓漢諾威州立歌劇院的訂閱費（subscriptions）付出了代價，並在對峙期間威脅要禁止休斯特進入歌劇院。

休斯特向BBC表示，在經歷了她所描述為「野蠻」的攻擊後，她當時「很震驚」，「當我意識到發生了什麼事情，我尖叫、我恐慌…我跟你保證，這不是衝動行為，他計畫了這件事，我視此為違反新聞自由的行為」。法蘭克福匯報表示，警方正在進行調查，並將這起事件稱為「試圖恫嚇我們對藝術的自由、批判性觀點」。

漢諾威州立歌劇院則稱格克已因他的「衝動反應」違背了行為準則而被停職、立即生效，並稱他「讓觀眾、歌劇院職員與一般民眾感到極度不安，從而極大地損害了州立芭蕾舞團」，並稱休斯特的「個人操守受到公然侵犯」。聲明稱，他們要求格克解釋他的行為，將等待收到他的說法，再決定進一步的措施。

歌劇 芭蕾 紐約時報

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