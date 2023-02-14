谷歌槓微軟 AI聊天機器人掀商業戰

Google和微軟掀起搜尋引擎市場爭奪戰，微軟宣布Bing（圖）將整合AI聊天機器人ChatGPT後，Google也推出聊天ＡＩ服務Bard，卻因回答出錯導致母公司股價重挫。（美聯社）

Google 母公司字母股價日前重挫逾7%，市值一口氣蒸發1000億美元，原因是Google最新人工智慧（AI ）聊天機器人Bard在宣傳影片中答題時給出錯誤答案，加上直播展示活動無法令人驚豔，引發投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰正輸給競爭同業微軟 。

新一代AI聊天機器人功能更強大，不僅對話變長、談話內容更具邏輯性，微軟、Google、蘋果等業者瞄準相關商機，新世代AI聊天機器人商戰一觸即發。

AI聊天機器人存在許久，但AI聊天機器人以往功能比較簡單，用戶詢問的問題若太過複雜，AI聊天機器人就會說：「我無法回答你的問題」。隨著AI科技持續進步，新一代聊天機器人可和人類更進一步互動、完整對話，甚至是寫好一篇長篇大論回答問題，這也是去年底ChatGPT暴紅的主因。

看準AI聊天機器人新商機，微軟日前舉辦發表會，對外宣布將在Bing搜尋引擎中導入ChatGPT，未來用戶使用Bing搜尋引擎，AI聊天機器人不僅能幫你安排一個完整的旅遊行程，甚至能夠幫你比較電視的新功能。不干示弱的Google也宣布推出最新聊天AI服務Bard。

然而，當大家對Google Bard提問：「關於韋伯太空望遠鏡的新發現有哪些？」Bard眾多的回答中提到，太陽系外行星的第一張照片是由韋伯望遠鏡拍攝，但美國太空總署（NASA）表示，第一張太陽系外行星照片是由歐洲甚大望遠鏡所拍下。Bard的出錯讓投資人大失所望，Google股價因此重挫。反觀微軟股價繼前一個交易日大漲逾4%後，再漲0.5%。

有評論指出，「Bard」回答錯誤，背後象徵的其實是Google大數據訓練不足、知識內容搜索失準、語言模型建立有誤。這才是讓華爾街難以接受的技術落後核心。谷歌AI技術落後，日前又傳裁員；微軟卻乘勝追擊，發表導入ChatGPT技術的Bing搜尋引擎。

流量分析網站SimilarWeb統計，Google搜尋引擎在全球市占超過90%，而微軟的Bing市占僅不到3.2%；但如今，局勢開始有了鬆動的可能。知名投資機構D.A.Davidson策略師魯利亞就說，雖然Google過去數年一直是ＡＩ創新領導者，但如今「他們在『把技術整合到搜尋產品的步調』，顯然落後了」。