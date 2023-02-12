緬甸政變兩年 留下的恐懼與代價 仍在仰光記者：希望民主最終獲勝

緬甸人民說，前景儘管看起來黑暗，仍然希望民主會取得最終的勝利。（Getty Images）

編按：2023年2月1日，緬甸 政變兩周年。如今，緬甸社會的運動能量漸漸沉寂下來，77歲的緬甸民主領袖翁山蘇姬 被判19項罪名全部成立，總計33年刑期，被軟禁在首都奈比多。在大城市裡，人們繼續努力工作對抗通貨膨脹、適應停電和爆炸聲。但在邊境 地區，戰火依然不斷，部分當初在大城市抗爭的示威者選擇加入民地武裝組織，或加入由平行政府民族團結政府（NUG）成立的人民防衛部隊（PDF），堅持與軍政府對抗。緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，截至1月31日，軍方已逮捕1萬7572人，殺害2940人。

2021年2月3日，開著坦克車的軍隊進入緬甸北部的克欽邦。（Getty Images）

《轉角國際》跨國專訪一位仍在仰光報導的緬甸記者 Paul（化名）。為了在政變後繼續報導，他調整了採訪方式，過去被視為理所當然的新聞裝備如相機、錄音筆、手機如今成了禁忌，若被軍政府看見，等於自動宣判自己的死刑，「我不認為這是一種誇張的說法，如果安全部隊看到你拿著相機，我很確定你會被拘留。」

相比起政變前，如今的採訪更具挑戰，也更難以建立與受訪者的信任感。

以下是Paul的訪談，在不失原意的情況下，經過濃縮和調整，整理了他在緬甸的觀察，談談他選擇不離開緬甸的原因，以及他如何直視內心的恐懼。

緬甸在2021年2月1日發生政變後，隨即引發示威。圖為其中一場示威活動裡，防暴警察衝向一名抗議者。（美聯社）

日常與未來

問：這兩年來，緬甸經歷了什麼？人們的日常生活（normal life）如何呢？

Paul：要談緬甸政變兩周年，就要回到2021年2月1日，那個早上對每個人來說，發生了天翻地覆的變化。但現在，人們慢慢地適應生活、慢慢地回歸生活，回到各自的崗位上工作。人們的生活不容易，全球經歷烏克蘭戰爭、物價變得越來越貴。如果要說2021年和2022年的不同，大概就是在大城市裡，巡邏士兵越來越少，這麼說不代表他們不在了，而是他們已經不在大城市站崗了，我猜他們可能被派駐到前線，因為民地武裝組織和軍方的抗爭也升級了。

但是，當然，生活裡依然有恐懼，人們擔憂自己被搶劫或勒索。人們正在恢復原本的生活和工作，因為他們必須要謀生、要吃飯，你不能責怪他們。

所以我不會說一切生活已經恢復正常（normal）了，因為你永遠不能說這是正常的，因為要做到這一點（恢復正常），就意味著一開始根本不應該發生政變。

問：那你如何看待緬甸的未來？

Paul：我抱持樂觀態度。從某種程度上，我想人們已經達成共識，這會是一場長期的抗爭。2022年政變一周年時，平行政府非常活躍，一切都很有推動力，事情似乎很快就會結束，但現實不是如此，我不是說平行政府如今已經不活躍，而是政變兩年後，我們看實際的狀況：經濟危機、食物價格上漲、天然氣和石油價格也飆升，人們出現疲倦的跡象，他們不能再像之前一樣把革命放在首位，人們必須要吃飯，必須要掙扎生存。當然，這不是他們的錯，如果要歸咎錯誤，那就是發動政變的軍政府的錯。

我這邊說的人們，還是大城市的人，不包括在邊境地區裡被軍政府攻擊的人，他們的生活更加艱辛，他們不得不逃跑，甚至也不知道是否還有可以被稱之為「家」的地方可以回去。

但是，儘管看起來前景黑暗，我們仍然希望民主會取得最終的勝利。

2021年3月3日的仰光，示威者與警方起衝突。（Getty Images）

記者的恐懼

問：記者如今已經成為軍方的眼中釘，可否請你談談軍方這兩年來如何打壓媒體和新聞自由？

Paul：這對緬甸來說一點都不陌生。現在如果你走在街上，或者進入一家商店，你只會看到軍方支持或與親軍方的報章，你看不到獨立媒體或其他報章。不過，我這邊說的是在緬甸的報章和雜誌，如今許多緬甸獨立媒體轉戰網路，所以就算政府可以審查國內新聞，但卻難以審查網路媒體。人們現在也變得更加開放，他們不會再相信軍政府餵養的謊言，而是會開始閱讀和搜尋獨立媒體報導的新聞。

我們可以看到，軍方如今也實施緬甸《刑法》第 505（A），這不僅成為軍方針對媒體的武器，而是所有被視為反軍方的人都會被對付。

問：那麼身為記者，這兩年下來，有沒有讓你印象最深刻的故事？

Paul：如果要我單獨挑出一個感人的故事，我認為這對許多因為政變而遭受巨大苦難的人來說，是不公平的，儘管我真的很想說：「你知道，這個故事讓我掉下了眼淚。」我認為自從政變以來，很多學生被處決、人們被逮捕和拘留等——這一些都是我一直在聽到的悲慘故事，因為你看到一個家庭如何失去親人，如何失去他們的兒子和女兒、丈夫和妻子。我們看到這麼多年輕的Z世代，這些孩子應該擁有光明的未來，他們以前過著舒服的生活、睡在有空調的房間裡，但現在他們卻在森林裡（戰鬥）。

所以我很難單獨挑出最深刻的故事，因為2月1日軍方發動政變，我猜這就是緬甸和緬甸人民最悲傷的一天，因為人們的生活已經天翻地覆。就像，

這是一次過山車之旅，但突然之間，我們卻再也看不見前方的軌道，然後一切往下墜，我們從懸崖墜入深淵。

問：政變以來，許多記者被拘留，甚至被殺害。在局勢未見好轉，記者的工作也越來越危險的情況下，你有想過要離開緬甸嗎？

Paul：當然。我認為任何有機會的人都會考慮離開緬甸。但是，當然，對於仍留在緬甸的人來說也存在各種原因，這關乎個人和經濟因素，則無法怪任何人。令人遺憾的也是，我們當初看到在翁山蘇姬的帶領下，緬甸似乎朝著好的方向前進，防疫也逐漸上軌道（以當時的情況而言）。然後 2 月 1 號，就發生政變了。我不知道民主力量什麼時候會獲勝，緬甸什麼時候會恢復，是要再花 10 年、20 年才能回到政變前嗎？我猜吧。

問：如果是這樣，是什麼原因讓你最後選擇留在緬甸呢？

Paul：基於個人原因，我留下來了。身為一名記者，也有同事一直告訴我：「你在幹什麼？你應該離開。」當然，最終的目標是離開，但是你知道，只要你還在這個國家，你就還可以見證現場，這比依靠第二方或第三方的資源來得好多了。

我不想要給予軍方任何的稱讚，說什麼：「哦，情況並不像他們說的那樣糟糕，」，但實際情況並不像國際媒體所說的那樣混亂。你知道，在仰光這樣的大城市，並沒有任何搖搖欲墜的建築物、炸彈等，人們還是繼續過生活，這邊也還有夜生活。雖然有些人對此抱持質疑，認為：有些孩子還在森林裡戰鬥，你卻在夜店裡狂歡？

但當然，只要我還在這裡，我就可以見證實際情況。我也必須說我是幸運的人之一，因為如果我身處在那些被軍政府攻擊的地區，我不認為我還可以像這樣，在下午接受你的訪問。

最壞的打算

問：在身心都承受巨大壓力的情況下，你怎麼照顧自己的身心健康？

Paul：我想，我的身心在某種程度上變得麻木，就像你已經對城市裡爆炸聲感到麻木。有時，你就是忙於其他工作，在整體生活上，關於自己會不會被拘留的想法有時會消失一陣，也是這樣短暫的時刻可以讓我繼續前進，你知道，就算是小時刻也好。

或者，你讀到好消息，例如NUG政府有一些進展，這些事也可以讓你繼續前進，讓你忘記你其實還生活在一個想要逮捕你的專制政權裡。

問：你有沒有做好最壞的打算了？我指的是：被拘留。

Paul：當然有預備計畫，但你知道，我希望我永遠都不會有面對它的一天。當然，如果你在這裡當記者，你應該總是有一個預備計畫以防萬一。這不是假設性的預備計畫，而是一個（真實的）預備計畫。萬一發生如何事情，A計畫被打亂了，你可以直接跳到B計畫和C計畫，你需要有應急措施。（取材自聯合新聞網轉角國際）