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尷尬…男子夏威夷求婚 女友「臭臉」勉強答應

聯合新聞網
一名男子公開向女友求婚，沒想到女友卻一臉尷尬，絲毫喜悅的樣子。（圖擷自TikTok）
一名男子公開向女友求婚，沒想到女友卻一臉尷尬，絲毫喜悅的樣子。（圖擷自TikTok）

社群平台TikTok日前流傳一段男子公開求婚的影片，沒想到本該是浪漫結局的活動，卻因為準新娘似乎毫無心理準備而臭臉，而掀起爭議。只見新娘看似勉強答應後，兩人私下似乎起了口角，讓觀眾議論紛紛。

據「每日郵報」報導，一名女子在夏威夷的跨年夜被拱上台接受男友的求婚，沒想到卻因為尚未做好心理準備，事後做鬼臉被拍到，而受到爭議。

影片中只見女子被拱上台後，緩緩地走向前，一臉尷尬站著，而她的男友則滔滔不絕的說出求婚詞，台下的人則不斷熱情地歡呼，不少人幫忙拿手機錄下這一幕，但女主角卻仍一臉不知所措。

就在男主角說出：「妳讓我成為這世界上最幸福的人，妳願意嫁給我嗎？」並遞上一枚鑽戒時，女主角陷入一陣沈默，跪在她面前的男友則相當緊張地等待她的回應。

由於女主角停頓的時間有點久，男主角忍不住說：「這只是一個簡單的YES或NO」，而台下的人群也開始躁動說著：「喔，我的天啊」，幾秒鐘後，女主角才用不確定的語氣說出：「我願意」，並親了眼前男友。

但沒想到步下台後，卻被一旁民眾捕捉到兩人起了口角，女主角對男生說：「你為什麼要這麼做？」且臉相當臭，不少網友看完影片後，表示：「這應該是有史以來最尷尬的求婚了」。

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