我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

1年報案800次 加拿大「全球最糟」麥當勞將熄燈

綜合報導
位於加拿大渥太華的99 rideau street麥當勞門市，被稱為「世界上最糟糕的麥當勞」。（翻攝自Google地圖）
位於加拿大渥太華的99 rideau street麥當勞門市，被稱為「世界上最糟糕的麥當勞」。（翻攝自Google地圖）

已開業近40年，位於加拿大首都渥太華（Ottawa）的99 Rideau St.麥當勞門市，因為1年有800次的報案紀錄，被稱為「全球最糟糕」（worst in the world）門市，眾多糾紛讓當地警局不堪其擾，前渥太華警局長查爾斯（Charles Bordeleau）曾寫信給加拿大麥當勞執行長，迫使該門市縮短營業時間。不過近日傳出因為租約問題，這家門市將於今年4至5月熄燈。

根據CBC及鏡報報導，99 Rideau St. 麥當勞門市於1985年開業，是當地居民用餐與聚會的場所，不過內部和周邊的長期存在犯罪問題。2013年曾發生數十名遊客鬥毆，登上國際媒體版面，之後問題也層出不窮。過去該店還發生著名的「外套浣熊」事件，一名顧客從外套中掏出浣熊而引發騷動。

前渥太華警局長就曾寫信給麥當勞執行長，認為該門市持續發生犯罪活動造成社會混亂，最後迫使該門市將營業時間從原本的24小時，縮短為早上6點至晚上10點。

據外媒報導，房東克勞斯偉(Peter Crosthwaite)表示，因租約到期，這家麥當勞門市已表明不再續約。他說，「給這棟建築換上一張新面孔也許是件好事。當公眾看到新事物時，會讓他們更有活力。」

麥當勞 加拿大 房東

上一則

義大利、日本釋善意 擬放寬對中客檢疫措施

下一則

生完胖到192磅 澳洲新手媽用「心」甩27磅

延伸閱讀

不是AI圖 大雪中營業 攝影師貼夢幻麥當勞讚「救世主」

不是AI圖 大雪中營業 攝影師貼夢幻麥當勞讚「救世主」
慶McNuggets誕生40年 麥當勞18日免費送雞塊

慶McNuggets誕生40年 麥當勞18日免費送雞塊
歐洲王室齊聚雅典 參加希臘末代國王喪禮

歐洲王室齊聚雅典 參加希臘末代國王喪禮
為妻子鬧得不可開交 哈利、威廉或面對面解心結

為妻子鬧得不可開交 哈利、威廉或面對面解心結

熱門新聞

印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20
烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07
「末日鐘」更新指針位置，距離午夜僅剩90秒，是歷史上最接近午夜的時刻。（路透）

離毀滅剩90秒 俄烏戰撥快「末日鐘」 史上最接近人類滅亡

2023-01-24 22:18

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機