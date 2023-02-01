1年報案800次 加拿大「全球最糟」麥當勞將熄燈

位於加拿大渥太華的99 rideau street麥當勞門市，被稱為「世界上最糟糕的麥當勞」。（翻攝自Google地圖）

已開業近40年，位於加拿大 首都渥太華（Ottawa）的99 Rideau St.麥當勞 門市，因為1年有800次的報案紀錄，被稱為「全球最糟糕」（worst in the world）門市，眾多糾紛讓當地警局不堪其擾，前渥太華警局長查爾斯（Charles Bordeleau）曾寫信給加拿大麥當勞執行長，迫使該門市縮短營業時間。不過近日傳出因為租約問題，這家門市將於今年4至5月熄燈。

根據CBC及鏡報報導，99 Rideau St. 麥當勞門市於1985年開業，是當地居民用餐與聚會的場所，不過內部和周邊的長期存在犯罪問題。2013年曾發生數十名遊客鬥毆，登上國際媒體版面，之後問題也層出不窮。過去該店還發生著名的「外套浣熊」事件，一名顧客從外套中掏出浣熊而引發騷動。

前渥太華警局長就曾寫信給麥當勞執行長，認為該門市持續發生犯罪活動造成社會混亂，最後迫使該門市將營業時間從原本的24小時，縮短為早上6點至晚上10點。

據外媒報導，房東 克勞斯偉(Peter Crosthwaite)表示，因租約到期，這家麥當勞門市已表明不再續約。他說，「給這棟建築換上一張新面孔也許是件好事。當公眾看到新事物時，會讓他們更有活力。」