驚… 法翁體內卡8英吋一戰砲彈 醫院緊張「拆彈」

法國一名88歲老翁感覺到肚子疼痛,醫院檢查後發現他身體內竟有長約8英吋的骨董「一戰砲彈」,當下醫院進入緊急狀況,聯繫拆彈專家,並進行全院疏散,直到專家確定爆炸機率極低,才解除危機,目前老翁已康復。

根據紐約郵報報導,去年年底時,這名老翁察覺自己腹痛,前往醫院檢查後,發現他的身體內竟然卡了一枚長約8英吋、寬約2英寸的砲彈,在發現砲彈的當下,醫院採取緊急措施,不僅聯繫拆彈專家,也緊急疏散醫院工作人員、患者與民眾。

醫院從當晚9點宣布進入緊急狀態 ,在拆彈專家的協助下,確認該枚砲彈為第一次世界大戰時期的收藏品,是法國軍隊的武器,爆炸的可能性極低。這次危機到夜間11點半過後,才正式解除,醫院恢復正常運作。

老翁接著接受手術 ,醫生將該砲彈從他的直腸中取出,目前該名老翁恢復狀況良好。醫院表示,過去他們經常處理許多患者將物品塞進身體的案例,如蘋果 、芒果和刮鬍泡罐等。

