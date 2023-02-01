驚… 法翁體內卡8英吋一戰砲彈 醫院緊張「拆彈」
法國一名88歲老翁感覺到肚子疼痛，醫院檢查後發現他身體內竟有長約8英吋的骨董「一戰砲彈」，當下醫院進入緊急狀況，聯繫拆彈專家，並進行全院疏散，直到專家確定爆炸機率極低，才解除危機，目前老翁已康復。
根據紐約郵報報導，去年年底時，這名老翁察覺自己腹痛，前往醫院檢查後，發現他的身體內竟然卡了一枚長約8英吋、寬約2英寸的砲彈，在發現砲彈的當下，醫院採取緊急措施，不僅聯繫拆彈專家，也緊急疏散醫院工作人員、患者與民眾。
醫院從當晚9點宣布進入緊急狀態，在拆彈專家的協助下，確認該枚砲彈為第一次世界大戰時期的收藏品，是法國軍隊的武器，爆炸的可能性極低。這次危機到夜間11點半過後，才正式解除，醫院恢復正常運作。
老翁接著接受手術，醫生將該砲彈從他的直腸中取出，目前該名老翁恢復狀況良好。醫院表示，過去他們經常處理許多患者將物品塞進身體的案例，如蘋果、芒果和刮鬍泡罐等。
An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO— A common lawyer (@acommonlawyer) December 20, 2022
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