我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

照顧前妻與夫至過世…82歲翁超市打工 網紅眾籌助退休

綜合報導
82歲的馬里昂在超市收銀的影片在網上瘋傳。（截圖自TikTok）
82歲的馬里昂在超市收銀的影片在網上瘋傳。（截圖自TikTok）

82歲沃爾瑪員工馬里昂（Butch Marion）的收銀片段日前在網上暴紅。馬里昂是一名退役老兵，但一直都在照護同樣老邁的前妻，還有她生病的丈夫，待兩人離世後又到沃爾瑪超市打工維生。TikTok網紅麥卡蒂（Rory McCarty）覺得他年紀太大早該退休了，便上網眾籌，幾天內就籌到10.8萬美元。馬里昂日前接過支票正式「再退休」，說現在想去旅行探望女兒及孫兒。

香港01報導，麥卡蒂本身是名滅蟲專家，經常分享抓蟲影片。有天他到馬里蘭州坎伯蘭（Cumberland）沃爾瑪買電池，意外撞到收銀員馬里昂，發現他年逾八旬還工作，於是製作了一段TikTok短片，瀏覽量很快過百萬，並設立GoFundMe籌款項目。

@bug_boys

82yr old Butch still putting in work. Has anybody seen the videos where a guy raised 180g's to help an 82 yr old walmart employee retire. We ought to do that for Butch. Who would donate? #fyp #foryou #foryoupage #walmart #gofundme

♬ original sound - BugBoys

據報導，馬里昂是名退伍軍人，曾在通用汽車工作，退役後去幫前妻照顧丈夫，待其丈夫去世後，又照顧前妻直到她離世。因馬里昂對於生活紀律持相當嚴謹的態度，不甘待在家放鬆度日，照護前妻時也花掉不少存款，他才決定到超市打工，每周工作約30小時。

馬里昂收下10.8萬美元支票時表示，「這太不真實了」。他說，打算用這些錢來付帳單，讓退休後的生活更輕鬆，也計畫去佛州旅行，和女兒、孫兒見面。另外，現在馬里昂也和麥卡蒂成了朋友，兩人現在會一起騎摩托車出遊和相約吃飯。

退休 沃爾瑪 支票

上一則

最辣前任狠毒復仇 網美曬「正面全空照」氣死前男友

下一則

前妻騙罹末期骨癌將死…被戳破是「這部電影」情節

延伸閱讀

農村陋俗 失婚女過年在娘家會招晦氣 被迫離家

農村陋俗 失婚女過年在娘家會招晦氣 被迫離家
搶人才 沃爾瑪調高最低時薪

搶人才 沃爾瑪調高最低時薪
沃爾瑪調高最低時薪至14元 仍比亞馬遜、好市多低薪

沃爾瑪調高最低時薪至14元 仍比亞馬遜、好市多低薪
密蘇里州參議員霍利提案 全國禁TikTok

密蘇里州參議員霍利提案 全國禁TikTok

熱門新聞

烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。圖為南韓景福宮，民眾穿著韓服喜迎新年到來。（美聯社）

大英博物館慶「韓國農曆新年」被中國網友罵到刪帖

2023-01-22 08:03
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
「末日鐘」更新指針位置，距離午夜僅剩90秒，是歷史上最接近午夜的時刻。（路透）

離毀滅剩90秒 俄烏戰撥快「末日鐘」 史上最接近人類滅亡

2023-01-24 22:18

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個