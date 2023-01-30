照顧前妻與夫至過世…82歲翁超市打工 網紅眾籌助退休

82歲的馬里昂在超市收銀的影片在網上瘋傳。（截圖自TikTok）

82歲沃爾瑪 員工馬里昂（Butch Marion）的收銀片段日前在網上暴紅。馬里昂是一名退役老兵，但一直都在照護同樣老邁的前妻，還有她生病的丈夫，待兩人離世後又到沃爾瑪超市打工維生。TikTok網紅麥卡蒂（Rory McCarty）覺得他年紀太大早該退休 了，便上網眾籌，幾天內就籌到10.8萬美元。馬里昂日前接過支票 正式「再退休」，說現在想去旅行探望女兒及孫兒。

香港01報導，麥卡蒂本身是名滅蟲專家，經常分享抓蟲影片。有天他到馬里蘭州坎伯蘭（Cumberland）沃爾瑪買電池，意外撞到收銀員馬里昂，發現他年逾八旬還工作，於是製作了一段TikTok短片，瀏覽量很快過百萬，並設立GoFundMe籌款項目。

據報導，馬里昂是名退伍軍人，曾在通用汽車工作，退役後去幫前妻照顧丈夫，待其丈夫去世後，又照顧前妻直到她離世。因馬里昂對於生活紀律持相當嚴謹的態度，不甘待在家放鬆度日，照護前妻時也花掉不少存款，他才決定到超市打工，每周工作約30小時。

馬里昂收下10.8萬美元支票時表示，「這太不真實了」。他說，打算用這些錢來付帳單，讓退休後的生活更輕鬆，也計畫去佛州旅行，和女兒、孫兒見面。另外，現在馬里昂也和麥卡蒂成了朋友，兩人現在會一起騎摩托車出遊和相約吃飯。