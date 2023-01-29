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深信家裡出現的蜂群是祖先轉世 南非男想對話被螫死

聯合新聞網
一名男子發現有蜜蜂來家裡築巢，他深信「蜜蜂是祖先轉世」 ，想跟蜂群對話竟慘遭活活螫死；圖為示意圖。（取材自Ingimage）
一名男子發現有蜜蜂來家裡築巢，他深信「蜜蜂是祖先轉世」 ，想跟蜂群對話竟慘遭活活螫死；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

有些人認為動物的出現可能是祖先的化身，但要小心不要引來災禍。近日一則離奇事件瘋傳，一名男子發現有蜜蜂來家裡築巢，他認為這些蜜蜂可能是祖先的轉世，就想要跟祖先溝通，沒想到竟然最後大失敗被蜜蜂活活螫死。

據每日郵報(Daily Mail)報導，南非東開普省威廉王鎮(Qonce,Eastern Cape)一名58歲男子恩吉姆巴納(Nkosentsha Njimbana)，日前發現有蜜蜂在家裡築巢，由於在非洲不少人相信蜜蜂或是蜥蜴是過世親人及祖先的化身，因此恩吉姆巴納認為家裡有蜜蜂來訪就是代表祖先想念他。

恩吉姆巴納向族內的薩滿詢問，要如何應對蜜蜂進到屋裡的處理方式，回家立刻舉行的「驅散蜜蜂(ukugxotha iinyosi)」儀式，這個儀式不但可以趕走蜜蜂，還可以跟蜜蜂溝通，了解他們想要傳遞的訊息。不料儀式結束後，待在恩吉姆巴納家中的蜜蜂不但沒有飛走，反而被激怒群起圍攻，導致恩吉姆巴納慘遭多隻蜜蜂螫傷，最後不治身亡。

恩吉姆巴納的兄弟曼德拉(Mandla)表示，在整個溝通儀式進行的途中，蜜蜂都沒有被暴力驅趕，他們不明白為什麼蜜蜂這麼生氣，把恩吉姆巴納就這樣活活螫死了，「這是我們家近年來發生過最慘的事情」。

住在當地的傳統人士恩奎福(Loyiso Nqevu)則指出這是恩吉姆巴納一家的問題，因為他們可能在沒有完全理解祖先的訊息之前，就倉促的把蜜蜂趕走，祖先因此大怒認為晚輩大不敬，因此將恩吉姆巴納攻擊致死。

威廉 南非

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