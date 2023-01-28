另類成人禮 日本帥妹穿和服挑戰滑雪上新聞

一位日本網友在成人式時，決定穿著和服滑雪慶祝。（取材自推特）

1月9日是日本 的「成人之日」，迎來成年的女性，會穿著名為「振袖」的和服參加典禮。近來一位剛滿20歲的日本女網友，還直接在穿著振袖的情況下，到雪山挑戰滑雪 活動，照片曝光後引起許多討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本推特 網友「Katorisenkou_ks」，近來分享一段自己穿著振袖滑雪的影片和照片，並說明自己來自青森縣，目前住在京都。但是目前屬於休學狀態，而且跟家人之間也感情不睦，因此沒辦法像其他人一樣，去參加一般的成人典禮。

日本的「成人之日」，迎來成年的女性，會穿著名為「振袖」的和服參加典禮。（取材自推特）

然而，畢竟是人生難得的成年禮，於是她決定來到長野縣的滑雪場，以自己最愛的滑雪來慶祝這一天。她表示從高中時期開始，滑雪資歷已經有四年了，謙稱還有很多技巧不夠好。然而穿著不便行動的振袖，即便中間也曾摔倒過，卻還是能大展身手，讓她博得了許多網友的讚賞。

來源：推特

不少人紛紛回應：「太帥了吧」、「跟和服超搭的」、「這也太酷了吧」、「這行動力不是蓋的，滑雪技巧也很強」、「感覺很像電玩裡會出現的超強隱藏角」、「第一次看到穿這樣滑雪的」、「史上最棒的成人式」、「妳上晨間新聞囉，一早都在和媽媽討論妳」、「恭喜成年」。