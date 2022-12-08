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「貪吃」掉進咖哩鍋 海鷗染黃

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友聲稱發現了傳說中的「黃金鳳凰」，只見一名女子手上抓著一隻全身金黃的鳥類，看起來好像煞有其事，但其實這只是一隻貪吃的海鷗因為掉進咖哩鍋才會變成這樣。 (取材自臉書)
有網友聲稱發現了傳說中的「黃金鳳凰」，只見一名女子手上抓著一隻全身金黃的鳥類，看起來好像煞有其事，但其實這只是一隻貪吃的海鷗因為掉進咖哩鍋才會變成這樣。 (取材自臉書)

金色鳳凰現身？最近一張照片在網路上瘋傳，有網友聲稱發現了傳說中的「黃金鳳凰」，只見一名女子手上抓著一隻全身金黃的鳥類，看起來好像煞有其事，但其實這只是一隻貪吃的海鷗因為掉進咖哩鍋才會變成這樣。

英國格洛斯特一名工廠員工發現廠內竟出現一隻「金色鳳凰」，近看發現不太對勁，而且還從這隻鳳凰身上聞到咖哩的味道，才發現這是一隻正在覓食的海鷗，飛進廠內後可能是想吃咖哩，才會整隻掉進咖哩鍋裡面被染成金黃色，而且還不會飛。工廠員工趕緊將這隻海鷗帶到附近的獸醫院去，就連獸醫院的護理師看到都傻了。

獸醫院護士凱爾斯(Lucy Kells)表示，當時有人送來這隻金黃色的海鷗大家都嚇壞了，因為他們從業這麼多年從未見過海鷗變成這樣，而且重點是「牠聞起來超香的」，細問之下才知道原來是一隻誤入咖哩鍋的海鷗。獸醫與護理師趕緊將這隻可憐的海鷗帶去洗澡，洗好幾次澡才把海鷗全身洗乾淨，變回原本純白的模樣。

這樁離奇事件其實發生在2019年，只是最近照片又被網友翻出來瘋傳。儘管海鷗被洗得乾乾淨淨，只是全身還是有點微黃，但咖哩味道依然附著在海鷗身上沒有退去，整隻海鷗聞起來還是香噴噴的。獸醫檢查發現這隻掉進咖哩鍋的海鷗應該是餓壞了，因為牠的體重過輕，應該是很久沒好好吃飯，因此獸醫決定將這隻海鷗先留在獸醫院內增胖，等到牠長胖到正常體重再野放。

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好康報您知/海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

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