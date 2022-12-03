我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

華盛頓公約護鯊 有助大幅減少魚翅貿易

綜合報導
在佛羅里達附近海域，出現一隻受保護的真鯊科檸檬鯊。（Getty Images）
在佛羅里達附近海域，出現一隻受保護的真鯊科檸檬鯊。（Getty Images）

關心全球瀕危物種貿易一場峰會的與會代表，日前通過一項保護至少54種鯊的議案，此舉有助大幅減少充斥暴利與殘酷的魚翅貿易，避免牠們因亞洲國家喜食魚翅而走向滅絕。

綜合媒體報導，隨這項議案通過，今後將依「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES，簡稱華盛頓公約），嚴格控管真鯊科、雙髻鯊科生物的貿易。

來自183個國家地區和歐盟的代表於為期2周會議的最後一天，以共識決方式通過這項具有約束力的決議。這場野生動物相關峰會每兩、三年舉行一次。

巴拿馬代表兼會議主席、同時也是真鯊科保護提案人的賓德（Shirley Binder）宣布「37號提案通過」此案涵蓋真鯊科的鋸峰齒鯊（blue shark，俗稱藍鯊）保護；日本先前爭取將鋸峰齒鯊從提案名單中移除，但未能成功。

至於雙髻鯊（hammerhead shark）保護的提案則未經辯論就一致通過。

據報導，賓德表示，這項「歷史性決定」意味今後市場上有多達九成的鯊將獲得保護。

非政府組織「野生生物保育學會」（WCS）負責鯊保護的主任沃維克（Luke Warwick）說：「大家都會記得這一天，因為我們力挽狂瀾，阻止世上鯊和魟魚滅絕。」

另據旺報報導，亞洲國家喜食魚翅，魚翅湯更被視為佳餚美饌，經常出現在大宴場合，為魚翅貿易帶來每年約5億美元規模的市場，每公斤魚翅售價更可達1000美元。國際愛護動物基金會（IFAW）拉美地區主任托瑞（Joaquin de la Torre）表示，每年有逾1億隻鯊被殺死。

歐盟 日本

上一則

7年前行搶日本珠寶店 3嫌英國落網 是否引渡受關注

下一則

澳洲雪梨2500人海灘裸拍 示警皮膚癌

延伸閱讀

德州提案 孕婦合法獨駕共乘車道

德州提案 孕婦合法獨駕共乘車道
中央地鐵的前世、今生和未來

中央地鐵的前世、今生和未來
孕婦獨駕共乘車道接罰單 德州提案有意承認胎兒是乘客

孕婦獨駕共乘車道接罰單 德州提案有意承認胎兒是乘客
洛縣華人6城 10項公投案可望「全數通過」

洛縣華人6城 10項公投案可望「全數通過」

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

2022-11-26 15:26

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...