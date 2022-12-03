華盛頓公約護鯊 有助大幅減少魚翅貿易

在佛羅里達附近海域，出現一隻受保護的真鯊科檸檬鯊。（Getty Images）

關心全球瀕危物種貿易一場峰會的與會代表，日前通過一項保護至少54種鯊的議案，此舉有助大幅減少充斥暴利與殘酷的魚翅貿易，避免牠們因亞洲國家喜食魚翅而走向滅絕。

綜合媒體報導，隨這項議案通過，今後將依「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES，簡稱華盛頓公約），嚴格控管真鯊科、雙髻鯊科生物的貿易。

來自183個國家地區和歐盟 的代表於為期2周會議的最後一天，以共識決方式通過這項具有約束力的決議。這場野生動物相關峰會每兩、三年舉行一次。

巴拿馬代表兼會議主席、同時也是真鯊科保護提案人的賓德（Shirley Binder）宣布「37號提案通過」此案涵蓋真鯊科的鋸峰齒鯊（blue shark，俗稱藍鯊）保護；日本 先前爭取將鋸峰齒鯊從提案名單中移除，但未能成功。

至於雙髻鯊（hammerhead shark）保護的提案則未經辯論就一致通過。

據報導，賓德表示，這項「歷史性決定」意味今後市場上有多達九成的鯊將獲得保護。

非政府組織「野生生物保育學會」（WCS）負責鯊保護的主任沃維克（Luke Warwick）說：「大家都會記得這一天，因為我們力挽狂瀾，阻止世上鯊和魟魚滅絕。」

另據旺報報導，亞洲國家喜食魚翅，魚翅湯更被視為佳餚美饌，經常出現在大宴場合，為魚翅貿易帶來每年約5億美元規模的市場，每公斤魚翅售價更可達1000美元。國際愛護動物基金會（IFAW）拉美地區主任托瑞（Joaquin de la Torre）表示，每年有逾1億隻鯊被殺死。