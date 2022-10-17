我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

戴隱形眼鏡洗澡 英女眼睛「被吞噬」…慘摘除眼球

綜合報導
英國女子梅森洗澡時戴著可重複使用的隱形眼鏡，詎料阿米巴變形蟲透過水入侵到其左眼的隱形眼鏡與眼睛之間，令她視力急速惡化，要摘除左眼。（取材自推特）
英國女子梅森洗澡時戴著可重複使用的隱形眼鏡，詎料阿米巴變形蟲透過水入侵到其左眼的隱形眼鏡與眼睛之間，令她視力急速惡化，要摘除左眼。（取材自推特）

英國一名女子因洗澡未將隱形眼鏡拔除，阿米巴變形蟲透過水侵入左眼角膜，吞噬了她的眼睛，導致視力急速惡化，後來甚至須摘除掉眼睛。

香港01報導，54歲英國女子梅森（Marie Mason）於2015年開始感到有異物黏附在眼角膜上，起初梅森不以為意，但她的視力開始惡化，於是前往醫院求診。

梅森表示，「就像一點沙子或沙礫，當你揉眼時它通常會消失，但（這異物）不會」。醫生診斷發現，梅森的眼角膜感染阿米巴變形蟲導致的「棘變形蟲角膜炎」，如不治療，可導致患者永久視力受損或失明。

醫生推測，梅森因長期戴著可重複使用的隱形眼鏡洗澡，才會讓阿米巴變形蟲透過水入侵到隱形眼鏡與眼睛之間造成感染，而且經年累月附著在她的角膜上，進而吞噬了她的眼睛，導致視力急劇下降。之後梅森經過多次手術，左眼症狀依然未見好轉，最終在2020年3月摘除左眼。

據報導，梅森失去左眼後經歷了許多痛苦的治療過程，不僅每周要到醫院檢查三次，還需要頻繁使用藥物，梅森感嘆自己貪圖方便卻換來「很多次的醫院複診、大量眼藥水、大量手術以及大量疼痛」。艱苦的治療過程也嚴重影響到日常生活，梅森只能辭去原本工作，「每半小時要滴一次眼藥水，因為太痛苦了」。

不過梅森沒有放棄人生，她目前經常在教堂當義工，形容自己生活有很好的變化；她還希望藉自己經歷說服隱形眼鏡公司在產品包裝貼上警告字句，以防其他人遭遇相同慘痛經歷。

手術 英國 香港

上一則

拍片秀鑽石義眼 美癌女「吸睛」36萬粉絲 網讚：眼裡有光

下一則

翻修挖到寶 老宅藏264枚古金幣 拍價83萬

延伸閱讀

老是忘記拔…加州女連戴23片隱形眼鏡 取出「全變綠色」

老是忘記拔…加州女連戴23片隱形眼鏡 取出「全變綠色」
婦人左眼籠罩黑影看不清 4公分腦下垂體瘤作祟

婦人左眼籠罩黑影看不清 4公分腦下垂體瘤作祟
健保系統遇駭 21州140醫院營運大亂

健保系統遇駭 21州140醫院營運大亂
南加兩城市名列財富雜誌全美最適合居住25個城市榜

南加兩城市名列財富雜誌全美最適合居住25個城市榜

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
「什麼都能外送！」探討外送員勞動權益問題。圖／三民書局提供

20年資深社會記者轉行外送員 他拆穿年薪7萬美元假象

2022-10-09 17:05
俄國國防部8日宣布，任命強硬派將領蘇羅維基出任烏克蘭俄軍指揮官。（美聯社）

俄國新指揮官蘇維羅基上任 以殘暴與貪腐出名

2022-10-09 16:20

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻