戴隱形眼鏡洗澡 英女眼睛「被吞噬」…慘摘除眼球

英國女子梅森洗澡時戴著可重複使用的隱形眼鏡，詎料阿米巴變形蟲透過水入侵到其左眼的隱形眼鏡與眼睛之間，令她視力急速惡化，要摘除左眼。（取材自推特）

英國 一名女子因洗澡未將隱形眼鏡拔除，阿米巴變形蟲透過水侵入左眼角膜，吞噬了她的眼睛，導致視力急速惡化，後來甚至須摘除掉眼睛。

香港 01報導，54歲英國女子梅森（Marie Mason）於2015年開始感到有異物黏附在眼角膜上，起初梅森不以為意，但她的視力開始惡化，於是前往醫院求診。

梅森表示，「就像一點沙子或沙礫，當你揉眼時它通常會消失，但（這異物）不會」。醫生診斷發現，梅森的眼角膜感染阿米巴變形蟲導致的「棘變形蟲角膜炎」，如不治療，可導致患者永久視力受損或失明。

醫生推測，梅森因長期戴著可重複使用的隱形眼鏡洗澡，才會讓阿米巴變形蟲透過水入侵到隱形眼鏡與眼睛之間造成感染，而且經年累月附著在她的角膜上，進而吞噬了她的眼睛，導致視力急劇下降。之後梅森經過多次手術 ，左眼症狀依然未見好轉，最終在2020年3月摘除左眼。

據報導，梅森失去左眼後經歷了許多痛苦的治療過程，不僅每周要到醫院檢查三次，還需要頻繁使用藥物，梅森感嘆自己貪圖方便卻換來「很多次的醫院複診、大量眼藥水、大量手術以及大量疼痛」。艱苦的治療過程也嚴重影響到日常生活，梅森只能辭去原本工作，「每半小時要滴一次眼藥水，因為太痛苦了」。

不過梅森沒有放棄人生，她目前經常在教堂當義工，形容自己生活有很好的變化；她還希望藉自己經歷說服隱形眼鏡公司在產品包裝貼上警告字句，以防其他人遭遇相同慘痛經歷。