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真愛？ 美23歲嫩模 戀63歲大叔 網友質疑看上男方財力

 聯合新聞網
美國23歲女模薇拉（左）在交友app上認識一位63歲男子，雙方很快就陷入愛河開始交往。（取材自tiktok）
美國23歲女模薇拉（左）在交友app上認識一位63歲男子，雙方很快就陷入愛河開始交往。（取材自tiktok）

愛情誠可貴，為了一段感情，有時甚至可以跨過巨大的年齡差距。最近在美國，就有一起老少配的戀情，引起網友們的討論。

根據日本媒體「Techinsight」報導，出身於美國北卡羅來納的23歲小模薇拉（Willow Silas），日前透過交友軟體「Tinder」認識了一位名為大衛（David Simonini）的63歲男子。兩人雖然一開始都抱持著疑慮，懷疑對方帳號的真實性，但在今年2月正式見面之後，彼此就愛上了對方。

薇拉表示，兩個人有許多相同的興趣，相處起來歡笑不斷，因此約會才過了一個小時，她就確定已經大衛是她的心上人了。過去她也曾和40多歲的男性交往過兩年，但因為自己「太愛對方了」，所以主動提出分手。雖然感到很可惜，但也因為這樣的關係，讓她能夠遇上大衛。

只要薇拉要求的事情，大衛都會盡可能滿足她。例如她想吃鮪魚時，大衛親自跑去釣鮪魚。或者為了討好薇拉，送她一台價值不斐的賓士車。最近兩個人也將交往的過程，放在抖音平台上公開分享。

不過有些網友質疑薇拉的動機不純，認為他是看上男方的財力才會和他交往。但薇拉出面嚴厲駁斥，表示她和大衛是真心交往，也已經認真在考慮共組家庭及懷孕生子的事情了。即使雙方年齡差距高達40歲，但已經做好迎來接下來新生活的準備。

美國23歲女模薇拉（左）在交友app上認識一位63歲男子，雙方很快就陷入愛河開始...
美國23歲女模薇拉（左）在交友app上認識一位63歲男子，雙方很快就陷入愛河開始交往。（取材自tiktok）

抖音 北卡 日本

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