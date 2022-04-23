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狗受傷戴「羞恥圈」難過自閉 飼主也套圈相陪

聯合新聞網
狗狗受傷戴羞恥圈難過到不想跟家人互動，爸爸也跟著戴羞恥圈陪牠一起度過恢復期。 (取材自TikTok)
狗狗受傷戴羞恥圈難過到不想跟家人互動，爸爸也跟著戴羞恥圈陪牠一起度過恢復期。 (取材自TikTok)

許多狗受傷後，為了防止牠們舔舐受傷的部位，通常都會戴上俗稱「羞恥圈」的伊莉莎白圈作保護，不過也因此讓不少狗會心情低落。一隻狗狗日前因為受傷動手術，復原期間都必須戴著羞恥圈，讓牠感到相當抑鬱，常常躲起來不跟家人們互動，為了讓狗狗開心一點，男飼主也決定跟著戴上羞恥圈，陪毛小孩一起度過這段時間。

美國一名男子艾力克斯(Alex)飼養了一隻米克斯狗狗奧利（Ollie），幾天前動了一場小手術、傷口縫了數針的牠必須要戴上羞恥圈，以防復原期間舔咬傷口。但自尊心比較高的奧利自從戴上羞恥圈之後，心情相當低落，常常在家裡一動也不動，還會跑到角落去耍自閉，讓飼主看了相當心疼。

艾力克斯為了安撫身心受創的奧利，因此決定自己也跟著戴上羞恥圈，讓奧利知道自己不是一個人。某天艾力克斯脖子上套著自製的「人類用羞恥圈」進客廳，坐在奧利身旁輕柔的撫摸著牠，奧利看到爸爸這樣可能也是深受感動，心情也慢慢變好起來。艾力克斯的老婆跟女兒看到這一幕溫馨畫面，也相當感動。

還好在一周過後，奧利傷口復原情況不錯，就在獸醫院回診的時候拆除了羞恥圈與縫線，現在已經是一隻健康快樂的狗狗。艾力克斯的女兒接受媒體採訪時表示，那時候她看到爸爸跟著戴上羞恥圈的時候，就趕緊叫媽媽過來看，雖然挺好笑的，但看到奧利因為這樣變得比較開心，他們就覺得很值得。

事後，艾力克斯的女兒將爸爸跟狗狗一起戴羞恥圈的影片上傳到TikTok，吸引廣大網友迴響，影片至今已有高達36萬觀看。不少網友留言表示，「看了好感動」、「奧利有個疼牠的好爸爸」、「主人真的很棒」、「這影片讓我感動到哭了」。

@good.boy.ollie Is it just my dad?🤦🏼‍♀️😂 #dogsoftiktok #dadsanddogs #labrador #fyp ♬ Lonely - Zoe Wees

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