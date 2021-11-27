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加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

編譯周辰陽
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

美國加州太浩湖（Lake Tahoe）附近的奧林匹克谷（Olympic Valley）日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門並朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。

Storyful與紐約郵報報導，事件發生在13日早晨。錄下影像的7-Eleven店員杜卡辛（Rachelle Ducusin）表示，這隻熊之前翻過店外的垃圾桶。當她試圖阻止時，牠還兩度朝她衝過來。杜卡辛設法逃回店內與打電話報警，卻沒料到熊隨後跟著進入7-Eleven。

根據影片與報導，一見到熊伸出前腳扶著玻璃門，就可聽到杜卡辛不可置信地表示，「喔，我的天啊，牠曉得怎麼開門」，接著發出喊叫與噓聲，要熊「出去」。但熊完全不理會杜卡辛，先朝著店內張望，接著用鼻子啟動乾洗手消毒機，隨後無視一連串的哭聲跟歇斯底里的尖叫，只顧著在冰櫃聞來聞去，接著乾脆用雙腳站立。

從影像可見，那隻熊站起身後，將一隻熊掌放在冰櫃玻璃蓋上，好像等著店員過來服務牠，接著改用兩隻前腳確保店門不會關上，最後更直接站在門口，視線則朝著尖叫聲不斷的杜卡辛看過來。

杜卡辛告訴Storyful，應急部門人員趕到後，用橡膠子彈朝這一隻熊射擊。儘管牠一度嚇到跑掉，但稍晚又跑回來翻找便利商店的垃圾桶。

杜卡辛的影片上傳TikTok後，瀏覽數超過900萬，130多萬名網友點讚，留言數多達近6萬則。有一位網友表示，「這隻熊真的禮貌地進店、扶著門與消毒，你還想怎麼樣？」另一位網友則開玩笑地表示，「牠只是需要牠的基本（熊）生活必需品」。就連7-Eleven的官方TikTok小編也留言附和，用雙關語稱「牠想要一杯藍樹莓（Blue raspBEARy）思樂冰」。

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