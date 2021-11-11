我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

坦尚尼亞遊客開窗摸獅子 被一聲獅吼嚇到抱頭鼠竄

編譯周辰陽
目露凶光的獅子一聲怒吼，將遊客與同伴嚇到抱頭鼠竄。(截圖自YouTube影片)
目露凶光的獅子一聲怒吼，將遊客與同伴嚇到抱頭鼠竄。(截圖自YouTube影片)

YouTube近日流傳著一段影片，可見膽大包天的獵遊（Safari）旅客打開吉普車的窗戶，更伸手輕摸一頭雄獅的背部，隨即引來目露凶光的獅子發出一聲怒吼，將這名遊客與同伴嚇到抱頭鼠竄。

來源：YouTube

據報導，這隻影片的拍攝地點是坦尚尼亞的塞倫蓋提國家公園（Serengeti National Park），標題開宗明義寫著「仍是有史以來最愚蠢遊客？」

影片一開始就可見到吉普車的窗戶已被拉開，一位遊客的神情就像在起鬨，攝影者則向前探過身子，將左手伸出窗外，在背對著他們的雄獅背上輕輕摸了一下，接著趕緊退回吉普車內，一開始就入鏡的同伴則是舉起手機拍照。

然而，不知道是吉普車內傳出的聲音，又或是攝影者再次靠近窗戶觀看的動作引起獅子注意，只見牠一邊轉身、一邊抬起頭來，目露凶光地望向車內。就在攝影者跟同伴不安地向後退時，獅子將嘴巴微微張開，擺出威嚇的姿態，隨即有人直喊「關上窗戶！」

儘管攝影者的同伴努力想拉上窗戶，卻疑似因一時心慌意亂而不得要領，隨後更被獅子的微微一跳與一聲獅吼嚇到躲起來，直到最後才有人用力把車窗關上。此時，攝影鏡頭拍到獅子就站在吉普車不遠處，雙眼仍然盯著車內不放。

據報導，有網友看過影片後留言表示，「我有時候想知道進化到底是哪裡出問題…」、「獅子像是『我只是想碰碰你的背…用我的牙齒』」、「其實，獅子很有禮貌」、「愚蠢的旅行或愚蠢的人參加旅行？」

攝影 YouTube 手機

上一則

印尼男女婚外情 被判鞭刑17下「痛到趴在地上」

下一則

熊闖入家 加拿大80歲勇翁拳頭擊退 「打了熊鼻好幾下」

延伸閱讀

全球首例 丹佛動物園2隻土狼確診新冠 嗜睡流鼻涕

全球首例 丹佛動物園2隻土狼確診新冠 嗜睡流鼻涕
美京華人中心成立39周年 線上慶典今登場

美京華人中心成立39周年 線上慶典今登場
上YouTube介紹槍枝 賓州8歲女童圈粉16萬

上YouTube介紹槍枝 賓州8歲女童圈粉16萬
大膽遊客開窗伸手摸獅子 被一聲獅吼嚇到抱頭鼠竄

大膽遊客開窗伸手摸獅子 被一聲獅吼嚇到抱頭鼠竄

熱門新聞

愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

2021-11-03 23:18
梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准