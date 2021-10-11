我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

跳水忘記這一個動作致下體撕裂 網美哀號：多出第3個洞

聯合新聞網
莎拉因跳水姿勢不當，導致下體撕裂流血。(取材自TikTok)
莎拉因跳水姿勢不當，導致下體撕裂流血。(取材自TikTok)

跳水危機！在社群軟體上擁有520萬粉絲的莎拉（Salah Brooks）日前從21公尺高的橋上跳下時，沒有合上雙腿，導致下體撕裂受傷。她也拍攝影片發網，自嘲「多出第三個洞」，還想將撕裂傷口命名為Aspen。

@salah

Reply to @theostrips   the holes name is aspen :)

♬ Life Goes On - Oliver Tree

來源：抖音

根據「The Daily Dot」報導指出，莎拉在抖音發布一段影片，她穿著比基尼，從21公尺高的橋上跳下，還在空中翻轉一圈，卻忘記合上雙腿跳水，導致下體撕裂傷。

莎拉受傷送醫後，第一家醫院卻不知道如何為她治療，甚至丟失她的小便樣本。她到了第二家醫院後，醫護人員為她進行傷口縫合，她坦言「太痛了，我真的在診療桌上哭了」。且她原本沒有購買醫療保險，經過此事後，她也考慮購買保險。

對於自己的傷口，莎拉自嘲「多出第三個洞」，還想將撕裂傷口命名為Aspen。不過有網友質疑，女性人體本身就已有尿道、陰道、肛門，是莎拉口誤，她的傷口應是「第四個洞」。有人直言，「妳需要複習一下解剖學」。但莎拉的粉絲緩頰，即使她口誤，其他人仍能理解她的意思，也留言鼓勵她，「我笑了，第三個洞，很高興妳沒事，希望妳早日康復」。

莎拉因跳水姿勢不當，導致下體撕裂流血。(取材自Instagram)
莎拉因跳水姿勢不當，導致下體撕裂流血。(取材自Instagram)

醫療保險 抖音 社群

上一則

婚禮遇美加疫情封鎖令 新人一妙招「兩國家人全到齊」

下一則

移民涉險穿越英吉利海峽 英國2天內逮逾千人

延伸閱讀

刺胳針：輝瑞疫苗第2劑保護力 半年後降至47%

刺胳針：輝瑞疫苗第2劑保護力 半年後降至47%
影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫
研究：美實際死於警暴人數 恐比官方數字多一倍

研究：美實際死於警暴人數 恐比官方數字多一倍
英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升