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孟加拉矮牛51公分高 有望破金氏紀錄

編譯周辰陽
農場經理霍拉德已向金氏世界紀錄提出申請，要求認證拉妮（前）是全世界最小的一頭牛。（Getty Images）
農場經理霍拉德已向金氏世界紀錄提出申請，要求認證拉妮（前）是全世界最小的一頭牛。（Getty Images）

孟加拉日前頒布全國封城防疫禁令，據報超過1萬5000名遊客湧入首都達卡附近的一處農場，以爭睹動物界新明星：一頭名為「拉妮」（Rani）的矮牛。

BBC報導，拉妮是一頭23個月大的不丹牛（Bhutti Cow），站立僅51公分高，體重為28公斤。農場經理霍拉德（Hasan Howladar）2020年從孟加拉西北瑙岡縣（Naogaon District）的另一處農場購得拉妮，稱牠走路有困難，還會害怕農場的其他牛隻，要跟其他牛群分開單獨飼養。

霍拉德表示，「牠吃得不多，一天就吃兩餐的小量麥麩（bran）與稻草。牠喜歡在外面閒逛，當我們用雙手抱住牠時，牠似乎很開心」。遊客貝格姆（Rina Begum）表示，「我這輩子從沒看過任何像這種生物」。

霍拉德已向金氏世界紀錄提出申請，要求認證拉妮是全世界最小的一頭牛，據指調查員今年就會前來訪查，以確定拉妮能否打破印度矮牛曼尼齊亞姆（Manikyam）創下的61.1公分高紀錄。

根據報導，距離伊斯蘭宰牲節（Eid al-Adha）只有幾周時間，外界曾擔心拉妮是否會被賣掉獻祭，但農場管理單位已表示，他們沒計畫跟牠分開。

孟加拉動物界新明星、矮牛拉妮站立僅51公分高，體重為28公斤。農場經理表示，牠走...
孟加拉動物界新明星、矮牛拉妮站立僅51公分高，體重為28公斤。農場經理表示，牠走路有困難，還會害怕農場的其他牛隻，要跟其他牛群分開單獨飼養。（Getty Images）

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