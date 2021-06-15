「進化醜聞」 無性繁衍蠕蟲狀生物 永凍土存活逾2萬年

西伯利亞永凍土一種蠕蟲狀生物，竟然在沒有性行為的情況下繁衍了數百萬年，生物學家將其戲稱為「生物進化醜聞」。(路透)

研究人員近日在西伯利亞永凍土發現一種微小的蠕蟲狀生物，竟然在沒有性行為的情況下繁衍了數百萬年，目前更被證明可以在永凍土中生存至少2萬4000 年，然後再進行繁殖，生物學家將其戲稱為「生物進化醜聞」。

俄羅斯 普希諾土壤科學物理化學（Soil Science in Pushchino）、生物研究所土壤冷凍學實驗室的研究員斯馬拉文（Stas Malavin）指出，這類生物被稱為「隱生生物」、意思是「隱藏的生命」 ，是一種介於生與死之間的狀態。這些生命力堅韌的生物擁有完整的消化道，包括一個嘴巴和一個肛門，同時能夠通過停止所有活動並幾乎完全停止新陳代謝來在惡劣的環境中生存。

這類多細胞無脊椎動物以其抗輻射能力和耐受相當惡劣的環境的能力而聞名，無論是乾燥、飢餓和低氧的環境都無大礙，牠們更已經存在至少3500萬年。馬拉文指出，在永凍土中發現的生物本來是在大型長毛動物的腳下生存，比如已滅絕的長毛犀牛。

研究人員在《當代生物學》雜誌上提到，一旦在實驗室環境中解凍就能繁殖，但科學家們尚無法判定讓這些微小生物在永凍土中存活這麼長時間的生物學機制，馬拉文強調「這篇論文的結果是問題多於答案」，不過研究人員建議研究這些生物將有助於找到改善細胞、組織和器官低溫 保存的方法。