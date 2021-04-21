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日本頻傳大王烏賊擱淺 網友憂：大地震前兆？

聯合新聞網
日本近來發生多起大王烏賊擱淺事件，讓網友擔心是否為大地震前兆。（取材自Youtube）
日本近來發生多起大王烏賊擱淺事件，讓網友擔心是否為大地震前兆。（取材自Youtube）

大王烏賊是一種生活在300尺至3100尺深水域的生物。然而近來在日本幾個月內，卻發生多起烏賊出現在陸地岸邊，甚至還被海浪衝上岸的案例，怪異現象也讓網友擔憂，這是否代表著大地震將發生前兆。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，日前有民眾通報，說在新潟市的海岸邊，發現了有隻超過兩公尺長的大王烏賊擱淺在岸上。隨後有水族館的人員到場，要帶走這隻烏賊，但因為烏賊實在太過巨大，而且推估至少有100公斤，導致搬運不順，最終還臨時加派人手，才成功把烏賊送至水族館。

連同本次在內，日本近來發生多起巨大尺寸的大王烏賊目擊案件。1月28日在日本島根縣，就曾捕獲到達4公尺長的大王烏賊。2月28日，也有民眾在海岸邊發現擱淺的大王烏賊，照片分享到推特之後引起許多網友關注。

本次再度出現的巨大烏賊，也讓網友們紛紛表示：「有夠大隻！」「水族館員工看起來像高中生似的」「那眼神好像在想『我為何會在這』」「這是我最近看過最和平的新聞了」「有點擔心，聽說巨大海洋生物被打上岸是大地震前兆」。

日本 地震 推特

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