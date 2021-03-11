我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

90分鐘繞地球一圈！ 首座太空旅館2027營運

編譯周辰陽
軌道組裝公司發布的航海家太空站概念圖，站體由數個「環」構成，透過旋轉產生近似月球表面的人工重力，預定2025年開工，2027年營運。（取材自Voyager Station官網）
軌道組裝公司發布的航海家太空站概念圖，站體由數個「環」構成，透過旋轉產生近似月球表面的人工重力，預定2025年開工，2027年營運。（取材自Voyager Station官網）

全球第一家大規模太空建築公司宣布，將於2025年開始，在低地球軌道動工興建世界第一間太空旅館，將設有主題餐廳、電影院、SPA與容納多達400人的房間，樂觀估計2027年就能開始營運。

來源：YouTube

每日郵報報導，以建設第一個太空港為願景的門戶基金會（Gateway Foundation）2012年成立當時，就提出「航海家太空站」（Voyager Station）的概念，2018年更創辦軌道組裝公司（Orbital Assembly Corporation, OAC），找來眾多美國航太總署專家、機師、工程師與建築師，要實現軌道太空站2027年正式營運的願景。

從OAC發布的資料可見到，每90分鐘環繞地球一次的航海家太空站外型就是一個大圓環，站體由數個「環」構成，透過旋轉產生近似月球表面的人工重力。

航海家太空站最外側會附掛24個模組，部分由門戶基金會營運，提供空氣、水電與組員住艙，還有各式各樣長期居住所需的基礎設施，部分則出售給官方太空機構、民間企業做實驗或當成前進火星的訓練中心，部分賣給富商建設私人度假村或高級飯店。

報導指OAC會先完成結構桁架組裝機器人（STAR）的測試，再上軌道建設太空站的框架。OAC沒有透露施工成本或住宿一晚費用等相關細節，僅稱SpaceX的獵鷹與星艦火箭等可重複使用載具有望壓低建築費用。

俄羅斯火箭專家齊奧爾科夫斯基（Konstantin Tsiolkovsky）與美德太空科技先驅馮布朗（Wernher von Braun）都曾提出旋輪太空站的構想，航海家太空站概念與此相去不遠，規模則更加宏大。一旦成真，就會成為人類有史以來送進太空的最大人造物體。門戶基金會創辦人布林考（John Blincow）說，「這將是下一個工業革命」。

航海家太空站的部分模組預定會賣給富商建設私人度假村或高級飯店。（取材自Voyag...
航海家太空站的部分模組預定會賣給富商建設私人度假村或高級飯店。（取材自Voyager Station官網）

太空 電影院 美國

上一則

梅根遭英名嘴摩根砲轟 傳已向電視台投訴

下一則

專住同志…英國LGBT養老村 年中營運

延伸閱讀

2太空人 7小時「太空漫步」裝搭支架迎太陽能板

2太空人 7小時「太空漫步」裝搭支架迎太陽能板
改寫教科書！澳洲科學家發現地球內地核裡還有更深一層

改寫教科書！澳洲科學家發現地球內地核裡還有更深一層
環保

環保
90分鐘繞地球一圈！世界首座太空旅館 預定2027年營運

90分鐘繞地球一圈！世界首座太空旅館 預定2027年營運

熱門新聞

圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11
王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

2021-03-06 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？