解謎！孟克「吶喊」神秘字跡…他自己寫的

挪威畫家孟克著名作品「吶喊」一角寫著神祕的一句話：「只有瘋子畫得出來」。挪威專家做出結論，正是孟克本人親自寫下。（取材自維基共享資源）

挪威畫家孟克著名作品「吶喊」（The Scream）一角寫著神祕的一句話：「只有瘋子畫得出來」。多年來，這行字是誰寫的一直是藝術界一個謎，但挪威專家現在做出結論，正是孟克本人親自寫下。

中央社引述法新社報導，這句以挪威語寫下的鉛筆字，寫在畫作左上角，用肉眼極難發現。

「吶喊」這幅陰鬱的畫作完成於1893年，描繪一個看似人類的主體立於橋上，在驚恐中雙手抱頭，背後是扭曲的天空。這幅畫如今已是存在性焦慮的象徵。

多年來，關於那行字的是誰寫的，一直是個謎。主流觀點至今認為，是一名不滿的觀畫者於20世紀初期寫在孟克（Edvard Munch）創作的4個版本之一上面。

但挪威國家博物館 專家透過紅外線技術分析字跡後，認定孟克親自寫下這行字。

國家博物館策展人古藍恩（Mai Britt Guleng）說孟克首度發表「吶喊」時，引發激烈批評，孟克當時的心理狀態，可能促使他不久後在畫布上寫下那行字。

孟克被譽為表現主義先驅，他的母親、姊姊等數名家人因病早逝，一直是他揮之不去的夢魘。1908年，孟克45歲時，一度入住精神病院。

這個版本的「吶喊」曾於1994年失竊，那天剛好是挪威里利哈默（Lillehammer）冬季奧林匹克運動會開幕日，數月後才找回。

挪威國家博物館將於2022年在新館重新開幕，「吶喊」也將繼續展出。