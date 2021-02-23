英國孤單人瑞 百歲生日收到上萬卡片和禮物

英國百歲人瑞葛琳葳歡慶100歲生日，收到世界各地陌生人寄來的10000多張卡片、500份禮物。(取材自臉書)

英國 百歲人瑞葛琳葳（Lillian Greenway）13日歡慶100歲生日，收到世界各地陌生人寄給她的10000多張卡片、500份禮物以及成群的氣球、鮮花和蛋糕。

阿嬤經歷二戰 現居療養院

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，現居老人療養院的葛琳葳舉目無親，療養院員工月初在臉書上發布一篇貼文，向網友募集100張生日卡片，希望送給這名從2次世界大戰中倖存下來的阿嬤。消息釋出後，療養院湧入大量禮物跟卡片，寄件地來自澳洲、南美洲、新加坡 、美國、中國、德國等各國，數量之多讓葛琳葳生日當天無法看完所有卡片。

療養院上週為皇室粉絲葛琳葳舉辦生日派對，讓葛琳葳走在紅毯上，英國女王也寄來卡片祝壽。當天還播放約40則來自當地學校、消防隊及社區的祝壽影片。

看完全部卡片至少要1個月

療養院經理德布妮（Stacey Debney）認為葛琳葳至少需要1個月的時間才能看完全部卡片，並表示人們在疫情期間釋出的善意讓他們深信「世界上仍然存在美好的事物。」

德布妮提到葛琳葳是位非常有禮貌且要求不多的女士，認為卡片募集活動是他們能為葛琳葳盡的微薄之力。

雖然很疲倦 始終滿臉笑容

德布妮透露葛琳葳在生日派對當天雖然非常疲倦，「但因為她喜歡成為焦點，所以臉上始終掛著燦爛的笑容。」

愛穿紫衣 被稱紫丁香皇后

報導指出葛琳葳14歲就在一家航空航太工業工作，後來與1980年代去世的丈夫喬治（George）經營一家蔬菜水果店。葛琳葳在療養院住了6年，因為喜歡穿紫色衣服而被大家暱稱為「紫丁香皇后」。一位當地女裁縫師也為了葛琳葳的大壽，送她一件手工紫色天鵝絨洋裝。