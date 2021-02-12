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不能買就自己造！夫妻花2天 打造「1比1」冰雕法拉利

綜合報導
近日來自立陶宛的一對夫妻，在自家庭院的雪地中用冰雕刻出一輛1比1大小的法拉利。（取材自YouTube）
近日來自立陶宛的一對夫妻，在自家庭院的雪地中用冰雕刻出一輛1比1大小的法拉利。（取材自YouTube）

一對夫妻兩天做出1比1大小超逼真冰雕法拉利！近日來自立陶宛的一對夫妻，在自家庭院的雪地中用冰雕刻出一輛真人大小的法拉利，甚至還用紅漆將冰的外表塗上紅色，乍看之下就像價值160萬英鎊（約223萬美元）的法拉利LaFerrari限量跑車，影片上傳網路後，立刻引來大批網友和媒體討論，都不禁直呼「真的太神了！」

來源：Storyful Rights Management YouTube

英國每日郵報報導，日前立陶宛帕聶韋日斯（Panevezys）一名名叫多娜塔·布吉涅（Donata Bugiene）的女子，將丈夫用冰雕製作一輛真人比例法拉利的影片拍攝下來並上傳至網路。從影片中可看到，多娜塔的丈夫正用雪雕刻一輛汽車，起初還以為只是一件普通的冰雕作品，沒想到當多娜塔的丈夫用抹刀和紅色的環保塗料進行最後的修飾後，就變成了一輛真人比例大小的法拉利跑車。

報導中提到，多娜塔表示這輛「冰雕」法拉利的真實尺寸，與原始法拉利LaFerrari的尺寸完全相同，接著說明丈夫還用塗料特別將LaFerrari的標誌呈現出來，一點小細節都不放過。

事實上，真正的法拉利LaFerrari為限量生產的跑車，售價超過100萬美元，於2013年的日內瓦車展首度亮相，是許多跑車迷夢美以求的車款，即便價格昂貴、全球僅生產499輛，但在跑車還沒上市前早就已銷售一空。

多娜塔也打趣地說，「我們認為如果你不能買它，則可以自己打造，而且現在也沒有人可以否認，有一輛法拉利正停在我們的院子裡」。

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