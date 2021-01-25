南非17歲男孩用廢金屬造汽車 真的能上路

南非17歲男孩奧本肯·泰特勒用一堆廢金屬造出能上路的汽車，他還夢想有一天能製造一輛豪華的南非汽車。（取材自臉書）

南非 一位17歲的男孩沒有足夠的經濟能力購買屬於自己的汽車 ，但他卻用一堆廢金屬造出能上路的汽車，奇蹟般地實現了自己的夢想。

年紀輕輕的奧本肯·泰特勒（Obankeng Thetele）知道自己要等到畢業後存足夠的錢才能買得起汽車，但他不想再等待，而是開始收集廢金屬用自己的雙手來發明創造。

泰特勒真的建造出自己專屬的汽車。他在臉書 上分享了他令人難以置信的成就，並寫道：「我等不及完成學業再買車，所以我造了一個。我的夢想是有一天能製造一輛豪華的南非汽車。」

泰特勒設計的汽車類似一輛小型皮卡車，主要由自行車零件、金屬薄板和發動機焊接製成。

他表示，從孩童時期就一直在修汽車。「在我很小的時候，常常幫助父親修理汽車，這使我對汽車發明產生了興趣。」

他早在2018年就開始收集廢舊金屬，包括自行車輪胎和其他配件，還夢想有一天能製造一輛豪華的南非汽車。「我父親給我買了一輛二手小型摩托車，以幫助我完成目標，而且效果還不錯。」他說，「沒有人幫助我，因為我想看看我自己能否做到，而父親教我的就是焊接、安裝以及如何操控磨床這些事情。」

值得一提的是，這還不是他製造的第一輛汽車。他在臉書帖子下方的評論中分享說：「我正在駕駛和飛駛自己製造的兩輛汽車的視頻，請來觀看並給我的頁面Homebuilt Projects點讚吧」。

在Free State Online Channel在線頻道的一次採訪中，可以看到泰特勒抬起他的廢金屬汽車的引擎蓋，給大家顯示他安裝的發動機是從一輛摩托車上卸下來的。他的創造力確實別具匠心。

此外，這輛車還配備收音機，甚至還使用了諸如咖啡罐之類的新穎低耗零件。

沒多久，泰特勒的帖子就開始迅速傳播，超過3萬網友點擊觀看，另有上千人點讚。很多網友對泰特勒的發明感到驚訝，並留下鼓舞人心的評論。

一位評論者說：「你真棒，我將是第一個購買你設計的汽車的人。我相信你會成功。」

泰特勒的帖子還在帳戶名為#ImStaying的臉書群組上廣為傳播，這是一個支持南非的團體，致力於關注南非的美麗和積極性，鼓勵人們齊心協力為南非帶來積極的影響。