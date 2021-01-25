我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

南非17歲男孩用廢金屬造汽車 真的能上路

綜合報導
南非17歲男孩奧本肯·泰特勒用一堆廢金屬造出能上路的汽車，他還夢想有一天能製造一輛豪華的南非汽車。（取材自臉書）
南非17歲男孩奧本肯·泰特勒用一堆廢金屬造出能上路的汽車，他還夢想有一天能製造一輛豪華的南非汽車。（取材自臉書）

南非一位17歲的男孩沒有足夠的經濟能力購買屬於自己的汽車，但他卻用一堆廢金屬造出能上路的汽車，奇蹟般地實現了自己的夢想。

年紀輕輕的奧本肯·泰特勒（Obankeng Thetele）知道自己要等到畢業後存足夠的錢才能買得起汽車，但他不想再等待，而是開始收集廢金屬用自己的雙手來發明創造。

泰特勒真的建造出自己專屬的汽車。他在臉書上分享了他令人難以置信的成就，並寫道：「我等不及完成學業再買車，所以我造了一個。我的夢想是有一天能製造一輛豪華的南非汽車。」

泰特勒設計的汽車類似一輛小型皮卡車，主要由自行車零件、金屬薄板和發動機焊接製成。

他表示，從孩童時期就一直在修汽車。「在我很小的時候，常常幫助父親修理汽車，這使我對汽車發明產生了興趣。」

他早在2018年就開始收集廢舊金屬，包括自行車輪胎和其他配件，還夢想有一天能製造一輛豪華的南非汽車。「我父親給我買了一輛二手小型摩托車，以幫助我完成目標，而且效果還不錯。」他說，「沒有人幫助我，因為我想看看我自己能否做到，而父親教我的就是焊接、安裝以及如何操控磨床這些事情。」

值得一提的是，這還不是他製造的第一輛汽車。他在臉書帖子下方的評論中分享說：「我正在駕駛和飛駛自己製造的兩輛汽車的視頻，請來觀看並給我的頁面Homebuilt Projects點讚吧」。

在Free State Online Channel在線頻道的一次採訪中，可以看到泰特勒抬起他的廢金屬汽車的引擎蓋，給大家顯示他安裝的發動機是從一輛摩托車上卸下來的。他的創造力確實別具匠心。

此外，這輛車還配備收音機，甚至還使用了諸如咖啡罐之類的新穎低耗零件。

沒多久，泰特勒的帖子就開始迅速傳播，超過3萬網友點擊觀看，另有上千人點讚。很多網友對泰特勒的發明感到驚訝，並留下鼓舞人心的評論。

一位評論者說：「你真棒，我將是第一個購買你設計的汽車的人。我相信你會成功。」

泰特勒的帖子還在帳戶名為#ImStaying的臉書群組上廣為傳播，這是一個支持南非的團體，致力於關注南非的美麗和積極性，鼓勵人們齊心協力為南非帶來積極的影響。

奧本肯·泰特勒夢想有一天能製造一輛豪華的南非汽車。（取材自臉書）
奧本肯·泰特勒夢想有一天能製造一輛豪華的南非汽車。（取材自臉書）
奧本肯·泰特勒用一堆廢金屬造出能上路的汽車。（取材自臉書）
奧本肯·泰特勒用一堆廢金屬造出能上路的汽車。（取材自臉書）
奧本肯·泰特勒用一堆廢金屬造出能上路的汽車。（取材自臉書）
奧本肯·泰特勒用一堆廢金屬造出能上路的汽車。（取材自臉書）
奧本肯·泰特勒真的造出自己專屬的汽車。（取材自臉書）
奧本肯·泰特勒真的造出自己專屬的汽車。（取材自臉書）

汽車 南非 臉書

上一則

泰國漁夫撿到鯨魚嘔吐物 市價高達29萬元

下一則

確診隔離沒空競選 葡萄牙總統仍輕鬆連任

延伸閱讀

研究：輝瑞疫苗能有效對抗英國變種病毒株

研究：輝瑞疫苗能有效對抗英國變種病毒株
荷蘭政府擬最嚴防疫令 二戰來首次實施全國宵禁

荷蘭政府擬最嚴防疫令 二戰來首次實施全國宵禁
WHO：至少60國出現英國變種冠病毒株

WHO：至少60國出現英國變種冠病毒株
又有新毒株！德國發現新變種新冠病毒 醫院35病患染疫

又有新毒株！德國發現新變種新冠病毒 醫院35病患染疫

熱門新聞

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

2021-01-21 08:47
圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02
加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

2021-01-18 10:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點