高調網戀曬恩愛 26歲選美小姐甜嫁72歲富豪

從事時裝生意的72歲美國富豪Wynn Katz日前公布與26歲的越南選美小姐女友Co Ngan結婚的喜訊。(取材自Instagram)

年齡不能阻隔真愛！美國 1名72歲富豪早前高調與26歲的越南 選美小姐女友Co Ngan訂婚，並於胡志明市一間6星級酒店舉行儀式。這段相隔46歲的爺孫戀早於前年萌芽，一直備受注目，有人批評女方為錢才結婚，不過身為選美常客及模特兒的她卻大方回應，更豪言「誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」獲得不少掌聲。

香港 01引述越南媒體報導，現年26歲、曾參加各種選美比賽的Co Ngan多年前於社交媒體instagram認識了從事時裝生意的72歲美國富豪Wynn Katz，兩人於Wynn Katz到越南出差時首次見面吃飯，Wynn Katz當晚即對Co Ngan留下深刻印象，更大讚女方美貌與智慧並重，「通常女生會因要保持身形而害怕進食，但她卻享受美食」。

對Co Ngan一見鍾情的Wynn Katz，於出差回程前特意相約對方再次見面，更深情表白，提出以結婚為前提交往，表示願意「給她想要的一切」，然而Co Ngan認為兩人認識時間不長，未有即時答應。

Wynn Katz其後展開猛烈追求，終打動Co Ngan接受愛意，展開相隔46年的忘年戀。Wynn Katz除了教Co Ngan營商知識，又帶她到多個國家旅行，而且寵愛有加，不但讓她享受商務客位及帶她到不同的著名餐廳，也會讓她於喜歡的品牌店舖「掃貨」。

礙於工作關係，Wynn Katz和Co Ngan必須遠距離戀愛，只能不時在IG放閃維繫感情，不過未能見面始終令他們之間感到不安。直到去年6月，Wynn Katz與Co Ngan到南韓首爾旅行期間，Wynn Katz偷偷準備驚喜求婚派對，順利獲女方點頭答應，兩人近日更於越南胡志明市的六星級酒店高調舉行訂婚儀式，打算今年到美國圓婚。

雖然兩人年齡相差甚遠，但彼此的家人也十分支持。爺孫戀自曝光後引來非議，有人甚至懷疑Co Ngan是為了Wynn Katz的財產才答應結婚，早已習慣面對鏡頭的她對此表示，「作為現代女性，無論與越南或外國的男人交往，也會牽涉金錢問題，誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」率性又大方的回應令她獲得不少掌聲。