馬克宏確診 法國政界拉警報 連任路更遙？

法國總統馬克宏17日上午確診感染武漢肺炎，是繼美國總統川普、英國首相強生後，西方世界又一名「中標染疫」的重要領袖。(美聯社)

「讓我們繼續關心高燒不退的馬克宏 …」法國總統馬克宏日前確診感染新冠肺炎，是繼美國總統川普、英國首相強生後，西方世界又一名染疫的重要領袖。

法國總統府愛麗舍宮表示，42歲的馬克宏目前已出現了高燒、咳嗽、流鼻水與異常疲倦的症狀，並獨自前往凡爾賽行宮「隔離靜養」；儘管病況並不嚴重，但在發病前的12小時內，馬克宏卻密集地召集總理、國會兩院議長等「國家領導要人團」一同共進晚餐，因此當總統級的確診消息公開後，法國政府的內閣領導與大型政黨的菁英幹部，幾乎全是高風險範圍的「密切接觸者」。

法國當前的疫情通報，一共累積有243萬人確診、將近6萬人死亡。其中17日與總統同日確診者，已知共有1萬8254人；新增通報病例較鄰近的英國（+2.5萬例）、德國（+3.2萬例）略低，但醫療資源的緊張實況卻是一樣的高壓、接近崩潰。

總統代理人 全是接觸者

愛麗舍宮表示，馬克宏的健康狀況一直有被密切追蹤，直到12月16日深夜，總統本人都沒有出現症狀。但在17日清晨，馬克宏卻突然開始發燒，並有流鼻水、全身無力與咳嗽的症狀，在緊急篩檢之後，最終才於上午10點正式確認：陽性確診。

出現症狀後，馬克宏也隨即離開出入繁雜的巴黎愛麗舍宮，獨自一人被送到凡爾賽的總統行宮「燈籠莊園」（La Lanterne）隔離靜養。總統幕僚團透露：馬克宏很清楚、也一定會尊重防疫 政策的指示，未來七天他雖將「一人隔離」，但都會以遠端網路來處理政事，

愛麗舍宮表示，除了公開活動無限期取消外，遠端隔離中的馬克宏「目前還能正常工作」，所以暫時不需要指定政務代理人。

「但就算總統現在要指定代理...他身邊的幾個『法定替代者』，現在也都被列為密切接處者──他們不是正在隔離，就是仍處在恐遭感染的待釐清風險裡。」

世界報表示，馬克宏的確診消息，在第一時間就「震動了共和國上下的政治菁英」，不過眾人並非擔心馬克宏本人的身體安全──畢竟總統年輕氣盛，只是輕症、目前也沒有生命危險──而是驚訝於馬克宏從何染疫？政府上下的菁英幹部會不會也被馬克宏傳染？法國政治權力中心的「防疫泡泡」是不是默默淪陷，並將出現更多破口感染？

馬克宏確診後，法國總理卡斯泰立即取消所有對外行程，即刻展開為期七天的預防性隔離。(Getty Images)

馬克宏病倒之後，政府的二號人物、法國總理卡斯泰（Jean Castex）──也立即取消所有對外行程，即刻展開為期七天的預防性隔離。總統團隊強調，卡斯泰核酸檢驗雖是「陰性」，但在馬克宏發病前的48小時裡，卡斯泰總理接連兩天都與「馬克宏密切接觸、密集開會並共進晚餐」，於是為了避免被病毒潛伏期欺騙、或造成不必定要的防疫恐慌，卡斯泰才將比照一般程序：無條件先隔離七天，之後再做一次PCR檢測確認。

「費加羅報」指出，愛麗舍宮目前尚無法判斷馬克宏究竟是被誰傳染？但在馬克宏染疫前的12小時內，法國總統確曾數次召集國會領袖、執政黨大老與政府一級部長「晚餐開會」，總統是否因此被傳染？或者總統會不會反過頭來傳染這些「大老人物」，混亂疫調狀況亦反應了這起「總統級病例」的特殊敏感性。

年末會議多 歐盟 也緊張

根據愛麗舍宮的疫調資料，馬克宏曾在12月16日在府內設宴工作晚餐，席間與會人士包括：總統府幕僚長科勒（Alexis Kohler，坐在馬克宏右手邊）、眾議院議長費朗（Richard Ferrand，馬克宏左側），總理卡斯泰（馬克宏對面）都被匡列為高風險管理對象。

除此之外，馬克宏在當日晚餐之前，也曾於24小時內，先後與左右翼的反對黨領袖們一同吃飯。假若馬克宏當時已經成為帶原者，與之接觸、並同處於感染風險之中的政治人物，除了極右派之外，幾乎涵括了法國朝野內外的「所有一級大老與政治精英」。

由於目前正值年末歐盟會議的最終階段，包括英國脫歐經貿談判、防疫復興預算、制裁土耳其等重大議案，都有馬克宏大力施壓與斡旋的身影。因此當法國總統病倒後，與馬克宏有過密切接觸的歐盟領袖也紛紛啟動預防應變，像是歐盟高峰會主席米歇爾、葡萄牙總理柯斯塔、西班牙首相桑切斯等國家級領袖，也都因為馬克宏的確診，而在2020年末的緊要關頭宣布自主隔離。

與馬克宏有過密切接觸的歐盟領袖也紛紛啟動預防應變，圖為接受採檢的葡萄牙總理柯斯塔。 (路透)

至於馬克宏的太太、67歲的「法國第一夫人」碧姬‧馬克宏，在先生確診前兩天才因為探視醫院慰勞醫護，而預防性地PCR檢驗過了一回呈陰性──目前的碧姬尚沒有出現被馬克宏感染的症狀，仍留在巴黎愛麗舍宮自主健康管理，但保險起見會再於近日重新檢驗。

法國第一夫人碧姬尚沒有出現被馬克宏感染的症狀。(美聯社)

明夏選舉前 蠟燭三頭燒

「一人病倒，全國升天…但和成群病死、累死、窮死的老百姓不一樣，相信『馬皇』在高級醫護資源的戒備下，一定能早日康復的。」法國極左派政黨不屈法國的眾議院議員卡克瑞爾（Éric Coquerel），就逮住機會如此諷刺：

「法國目前正處於三重風暴的危機包夾──『防疫』（COVID-19與27日要開始的全國首波疫苗接種）、『經濟』（英國脫歐經貿談判，最晚23日該知終局）與『恐怖攻擊威脅』（一直沒結束，冬季還死灰復燃的ISIS本土同情者）──在這種緊要關頭，總統不只是病倒了、還連帶拉著正個政府一起生病？」

聯合新聞網轉角國際引述法新社表示，由於防疫成果不理想、經濟與醫療狀況又因疫情嚴重崩潰，再加上日前爭議的「全球安全法」立法與警察暴力問題不斷的爭議，馬克宏當前在法國的民調氣勢並不出色。因此在歲末年終之際，遭遇多重危機考驗的馬克宏才會特別焦慮，密集召集政府與政黨大老的會談目的，針對的也是2021年的「法國全國性大區選舉」。

報導表示，從中左派發跡、但目前政治光復急遽轉向保守右翼的馬克宏，目前正全力布局2022年的總統連任選戰，但在經濟改革、勞工政策與疫後復興問題上，馬克宏都無法有效滿足民意需求，因此是否能守住推遲到2021年夏季的大區選舉、或使之結果不至動搖馬克宏的連任權威？也成為馬克宏病倒前，自身最苦惱的政治考驗。