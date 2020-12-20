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車諾比核災隔離區變觀光景點 烏克蘭擬申列世界遺產

綜合報導
遊客在幽靈小鎮普里皮亞特的一個廢棄遊樂園裡。(Getty Images)
遊客在幽靈小鎮普里皮亞特的一個廢棄遊樂園裡。(Getty Images)

談到位在烏克蘭的車諾比，絕大多數人都會想到1986年的核能災變，還有後續的輻射汙染、核電廠廢爐，不過有科學家發現，車諾比隔離區卻意外成為野生動物繁殖的天堂，也讓普里皮亞特這個充滿恐怖記憶的小鎮，成為新的觀光景點。烏克蘭政府更打算，要讓隔離區列入聯合國教科文組織的世界遺產名單。

遊客拍攝普里皮亞特的一個廢棄遊樂園。(Getty Images)
遊客拍攝普里皮亞特的一個廢棄遊樂園。(Getty Images)

2019年推出的迷你影集「核爆家園」（Chernobyl），具體展現了1986年車諾比核電廠第4號反應爐爆炸事件的始末。歐新社報導，該劇也帶動了旅遊熱潮，去年總計有12.4萬遊客造訪，創下新高紀錄。

公視報導，災變發生後的大規模撤離行動，讓原本繁榮的普里皮亞特小鎮，瞬間成為沒有人居住的鬼城。除了由巨大結構體封住的核電廠殘骸，隔離區內殘破的房舍、路標和遊樂場，都在告訴世人，未來這裡幾乎不可能再有人類長期居住。

烏克蘭民眾今年4月以點蠟燭和獻花悼念1986年車諾比爆炸事故的罹難者。（路透）
烏克蘭民眾今年4月以點蠟燭和獻花悼念1986年車諾比爆炸事故的罹難者。（路透）

不過當地科學家認為，輻射汙染雖然持續造成環境的負面衝擊，但人類的離開，卻是生態環境的福音。30多年來逐漸恢復生長的原始森林裡，不時看到狐狸等各種哺乳類動物，附近河川也有不少魚類生長。被列為極端危險的野生動物「普氏野馬」，也被科學家選定這裡做為野外放養的所在。而這些都成為吸引觀光客的重要賣點。

烏克蘭政府統計，在新冠病毒疫情來襲之前的2019年，受到紀錄片上映的影響，車諾比隔離區吸引的觀光客創下歷史新高，達12萬4000人次，其中約10萬人來自其他國家。但烏克蘭官員認為，普里皮亞特不應該只是讓人來遊玩的地方。

烏克蘭文化部長亞歷山大塔申科認為：「隔離區是該對大眾開放，但不該是尋寶樂園那種地方，讓人去觀賞平常封閉的場所。它應該讓人們留下歷史的意義。」

官員認為，如果有機會列入聯合國教科文組織的世界遺產名單，除了更提升觀光旅遊的價值，也更能促使整個政府投入更多資源，改善觀光基礎設施。不過，申請列入世界遺產將是很長的過程，如果明年3月能正式提出，也要等到2023年才會有結果。

烏克蘭政府曾指出，普里皮亞特市在未來2萬4000年內都不再適合人居，但目前仍有100多名老年人居住在當地。

遊客在普里皮亞特小鎮，拍攝廢棄建築物。(Getty Images)
遊客在普里皮亞特小鎮，拍攝廢棄建築物。(Getty Images)

烏克蘭 觀光 世界遺產

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