勇！俄國寧養中心大火 母狗闖火窟救人一身傷

俄羅斯列寧格勒州私人寧養中心日前發生大火，全靠懷孕的母犬馬蒂妲闖入示警，才讓四位住戶平安脫困，但馬蒂妲自己也在火場倒下，遭嚴重燒傷。（畫面翻攝VK.com）

俄羅斯 列寧格勒州的一間私人寧養中心日前發生大火，全靠懷孕的母犬馬蒂妲（Matilda）勇闖失火建築，把身兼負責人的飼主叫醒，讓消防隊及時趕來救走四位住戶，但馬蒂妲自己也在火場倒下，所幸最後也被救出，並緊急送往動物收容所。

來源：Tonight's Entertainment YouTube

每日郵報報導，馬蒂妲吸入一氧化碳昏倒，同時身受嚴重燒傷，被動保志工送到聖彼得堡的瓦西列克（Vasilek）收容所進行搶救時，「因疼痛嚎哭顫抖，仍英勇地忍受一切」。

從影像可見，剛被送到收容所的馬蒂妲接受獸醫診治時，一直輕輕舔著燒傷傷口，頭部的毛髮則幾乎被燒得一乾二淨。經過初步診治後，動保人員替馬蒂妲繫上狗鍊，帶著她出外散步時，頭部、背部與四個腳掌也全都纏上紗布與棉花。

收容所透過聲明表示：「馬蒂妲臉部、頸部與腹部嚴重燒傷。一位專家對牠進行長時間檢查，並小心研究小狗，確定牠們都還活著、狀況良好。」

由於馬蒂妲是一隻大狗，所方坦承他們不可能掌握她到底懷上多少隻小狗，也因為乳頭受到嚴重燒傷，將無法餵養小狗。據報飼主自陳他們在火災受傷，目前已無暇顧及馬蒂妲。