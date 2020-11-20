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激似真人！南韓首名AI主播上工 可連播24小時不喊累

編譯中心／綜合19日電
南韓第一位AI主播金柱夏（左）首次亮相，順利播報MBN電視台6日當天的主要新聞。（圖擷自MBN電視台YouTube）
南韓第一位AI主播金柱夏（左）首次亮相，順利播報MBN電視台6日當天的主要新聞。（圖擷自MBN電視台YouTube）

南韓第一位人工智慧AI）主播金柱夏日前正式上工，這位AI主播以該電視台女主持人金柱夏為原型，與真人相差無幾的發音及動作神態引發關注。網友在感嘆科技進步同時不免感到憂心忡忡，作為原型的主播金柱夏也直呼要更努力，才不會被AI取代。

影音來源：MBN News YouTube

據韓媒「中央日報」中文網報導，AI主播金柱夏於6日順利播報MBN的主要新聞。MBN表示，「使用AI主播可在突發災難狀況時，迅速向觀眾播報新聞內容，且能一天24小時持續工作」，並可節省大量人力、時間和費用成本，用於嘗試製做新節目也能有效節約資源。

南韓電視台MBN這個月推出全國首名AI主播，這名以MBN當家主播金柱夏（譯音）為原型的「AI金柱夏」是MBN與人工智慧開發公司MoneyBrain合作研發。

AI主播透過學習金柱夏主播實際主持「綜合新聞」的10小時影片，對於金柱夏主播的動作、聲音和播報過程進行深度學習，只要在系統鍵入1000字以內的原稿，就能自動生成播報畫面。

AI金柱夏的影片播出後，可以看到許多網友在MBN的YouTube頻道中留言，感嘆科技進步之快，「完全看不出來是AI」，也有人直呼「好可怕，雖然很方便，但工作機會可能又要減少了」。

金柱夏本人表示，在看到AI主播的表現後，「對於AI技術總有一天可能威脅到我的工作而感到不安」，但她也說，會更加努力傳達屬於人類的情感，這點是AI目前還無法做到的。

韓國電視台MBN推出全國首名AI主播（右），以MBN當家主播金柱夏（左）為原型。...
韓國電視台MBN推出全國首名AI主播（右），以MBN當家主播金柱夏（左）為原型。（圖擷自MBN電視台YouTube）

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