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女失蹤7個月 託夢母「再找找」…5天後挖出遺體

聯合新聞網 
墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）今年3月底向家人表示要外出，至今就再也沒有回家，事隔7個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，最終果然就在一處廢棄的垃圾場找到她的遺體。(取材自amprensa.com)
墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）今年3月底向家人表示要外出，至今就再也沒有回家，事隔7個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，最終果然就在一處廢棄的垃圾場找到她的遺體。(取材自amprensa.com)

墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）今年3月底向家人表示要外出，至今就再也沒有回家，事隔七個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，最終果然就在一處廢棄的垃圾場找到她的遺體。

墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）是一家網路服飾店老闆，今年3月底向家人表示要外出批發衣服後，至今就再也沒有回家，找了七個多月，丹娜的媽媽本想放棄，卻突然夢到女兒託夢，希望媽媽能到其他地方再找找，最終丹娜的媽媽在一處廢棄的垃圾場找到她的遺體。

綜合外媒報導，丹娜擁有美麗外表，年僅20歲的她已育有一子，但她在今年3月30日告知家人要外出批發衣服和寄送後，就再也沒有回家。丹娜家人認為她不可能就這樣拋棄家人，直覺丹娜遭遇不測，於是遂向警方報案，更找來200多名友人幫忙尋找丹娜。

丹娜的媽媽不斷尋找她，但搜尋七個多月未果，興起放棄的念頭，不過她卻在睡夢中夢到女兒告訴她，「媽媽，到我從沒去過的地方找我吧！」神奇的夢境發生後，丹娜的媽媽再度堅持尋找女兒。

在此同時，警方突然接獲通報，指郊區有一個女用手提包，裡面有丹娜的證件及私人物品，警方立即通知丹娜家人，五天後，丹娜的媽媽果然在一處廢棄垃圾場找到她，然而苦尋已久的女兒，如今卻成了冰冷遺體，讓她瞬間泣不成聲。

丹娜的媽媽見到苦尋已久的女兒成了冰冷遺體瞬間泣不成聲。(取材自amprensa....
丹娜的媽媽見到苦尋已久的女兒成了冰冷遺體瞬間泣不成聲。(取材自amprensa.com)

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