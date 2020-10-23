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「搖輪胎小女孩」 英國班克西新作粉絲朝聖

綜合報導
班克西的塗鴉時常結合周邊街景，這幅作品包括一輛少了後輪的腳踏車，與畫中把輪胎當呼拉圈搖的女孩相互呼應，構成完整畫面。(路透)
班克西的塗鴉時常結合周邊街景，這幅作品包括一輛少了後輪的腳踏車，與畫中把輪胎當呼拉圈搖的女孩相互呼應，構成完整畫面。(路透)

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上，描繪一名小女孩把腳踏車輪胎當呼拉圈搖，消息一出吸引許多民眾圍觀。

英國廣播公司（BBC）報導，這幅塗鴉13日出現在牆面上，由於具有班克西風格，各界紛紛猜測是否為他的新作，而班克西隨後在Instagram張貼這幅塗鴉的照片，間接證實這確實是他的作品。

班克西的塗鴉時常結合周邊街景，這幅作品包括一輛少了後輪的腳踏車，與畫中把輪胎當呼拉圈搖的女孩相互呼應，構成完整畫面。

每日郵報（Daily Mail）報導，42歲的美髮沙龍店主考爾（Surinder Kaur）表示，腳踏車與塗鴉同時間出現。「他自己把腳踏車搬來。」腳踏車被鎖在路旁的柱子上，前輪也出現凹折，應該都是出自班克西之手。

班克西近期作品多與疫情相關，例如在倫敦地鐵環線（Circle Line）的老鼠塗鴉，處處與口罩結合；以及他在醫院留下的塗鴉，畫中男孩拿著護理師公仔玩耍，把蜘蛛人和蝙蝠俠丟在一旁，象徵醫護人員才是真正的超級英雄，向醫護人員致敬。

班克西專家高夫（Paul Gough）表示，班克西的新作比較詼諧，或許是要傳達一個訊息：「大家正經歷困境，但讓我們苦中作樂，盡量從中找到一些樂趣。」意指即使腳踏車破爛不堪，小女孩還是找到了輪胎當她的玩具。

高夫也表示，這幅新作品相較班克西過去作品較為粗糙，尤其是小女孩的下巴與臉的部分。直到班克西證實之前，高夫並不認為這是班克西作品。

班克西新作品問世的消息傳出後，吸引不少民眾到現場朝聖。在英國疫情升溫、英格蘭防疫手段升級的此刻，班克西的作品或許也是想讓大家喘一口氣。

英國知名塗鴉藝術家班克西最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上，描繪一...
英國知名塗鴉藝術家班克西最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上，描繪一名小女孩把腳踏車輪胎當呼拉圈搖，消息一出吸引許多民眾圍觀。(路透)
英國知名塗鴉藝術家班克西最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上，描繪一...
英國知名塗鴉藝術家班克西最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上，描繪一名小女孩把腳踏車輪胎當呼拉圈搖。(路透)
英國知名塗鴉藝術家班克西最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上，描繪一...
英國知名塗鴉藝術家班克西最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上，描繪一名小女孩把腳踏車輪胎當呼拉圈搖，消息一出吸引許多民眾圍觀。(路透)

班克西 英國 疫情

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