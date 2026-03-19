挪威王儲妃長子被控性侵 出庭避重就輕 遭求處7年7月徒刑

挪威 王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）被控性侵等多項罪名，挪威檢方18日向法院求處7年7個月有期徒刑。

29歲的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與前伴侶所生，為王儲哈康（Haakon）的繼子，柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。

這起案件引發全球關注。檢察官亨利克斯博（Sturla Henriksbo）18日在奧斯陸法院倒數第2天的庭審中指出：「性侵會留下持久的傷痕並摧毀人生，受害者可能終其一生都得背負這些陰影。」

出庭時身穿牛仔褲與藍色毛衣的柏格荷伊比，對於檢方求處的刑期並無明顯反應

柏格荷伊比已針對部分較輕的指控認罪，但堅決否認性侵。檢方指控，受害女性案發時處於睡眠或昏迷狀態，案件核心爭點在於受害者當時是否具備拒絕性行為的能力。

這起重創挪威王室形象的醜聞始於2024年8月4日。當時柏格荷伊比因涉嫌傷害女友遭警方逮捕，隨後調查人員在他的手機與電腦中發現相關影像與照片，進而揭發更多疑似性侵的惡行。

檢方指出，這4名受害者在被警方約談前，甚至未意識到發生了什麼事，也不知道這些行為已構成刑事犯罪。

在檢方發表結案陳詞後，受害者律師將接著發言，柏格荷伊比的辯護律師則預計於明天進行最終陳述。法院預計將於數周甚至數月後宣布判決結果。

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