我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

日皇德仁迎66歲 心繫地震災民、晚輩 勉愛女扛皇室責任

編譯中心／綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本德仁天皇23日迎來66歲生日，天皇一家三口特別帶著2026米蘭冬季奧運吉祥物拍全家福。（翻攝自日本宮內廳）
日本德仁天皇23日迎來66歲生日，天皇一家三口特別帶著2026米蘭冬季奧運吉祥物拍全家福。（翻攝自日本宮內廳）

日皇德仁23日迎接66歲生日。他在生日前夕的記者會提到今年是日本311大地震15周年與熊本地震10周年時表示將與皇后雅子共同關切災區。除此之外，他也期許家中晚輩繼續成長。

中央社引述「日本經濟新聞」報導，德仁表示，他想起那些失去親人或生活環境遭遇巨變的人，「感覺災難帶來的傷尚未癒合」，並對於傳承經驗與教訓的年輕世代「具有信心」。

德仁也表示，「在自然災害日趨激烈與頻繁的時代，我時常祈願不要發生災害，未來希望與國民同甘共苦，傾聽災民聲音的同時，陪伴國民。」

德仁與雅子今春預計訪問先前受災的岩手縣、宮城縣、福島縣三個地區。

關於德仁夫婦的獨生女愛子內親王去年11月首度到國外正式訪問，德仁表示，「希望（女兒）能累積許多經驗進一步成長，以及能慎重履行皇室成員的責任」。

談及與雅子與愛子一家三口的生活，德仁透露，「三人共度的時光，使我們的生活和樂而愉快。」

另外，德仁的姪子、日本皇位第二順位繼承人悠仁親王，去年9月在成年禮過後，已經以成年皇族的身分活動。德仁勉勵悠仁，「好好把握只有目前這段時間能做的事，並一邊累積經驗，希望（他）無論作為個人還是皇室成員都能成長。」

對於日本皇室成員近年人數減少，確保足夠的成員處理公務成為課題，德仁就此指出，「重要的是能準確感受時代的脈動，並思考當下適合的公務方式。」

時事通信社報導，配合德仁生日，位在東京都的皇居（皇宮）23日也開放一般民眾朝賀。

德仁上午也與雅子、愛子，以及胞弟秋篠宮文仁親王一家人站在長和殿的陽台上接受民眾歡呼。文仁的獨生子悠仁也首度在日皇生日朝賀活動公開露面。

今年初，日本皇室開放民眾賀年之際，一名朝賀男子在前方的隊伍突然裸身，被依公然猥褻罪嫌現行犯逮捕。

掌管日本皇室事務的宮內廳，為了防止事件重演，這次活動在欄杆上加裝網子，避免朝賀者穿越。

世報陪您半世紀

日本 地震

上一則

義大利首富換人 神祕軟體金融創業家打敗巧克力之王

下一則

紐時指川普擬2階段攻伊朗 德黑蘭高調備戰 情報圈耳語大增

延伸閱讀

日祭優惠招手建廠 三星、SK海力士拒絕

日祭優惠招手建廠 三星、SK海力士拒絕
在強硬與務實間 高市的下一步

在強硬與務實間 高市的下一步
效法美國… 日本擬推入境前認證制度 免簽旅客須先上網申報

效法美國… 日本擬推入境前認證制度 免簽旅客須先上網申報
再度回應高市早苗 北京：應撤回涉台錯誤言論

再度回應高市早苗 北京：應撤回涉台錯誤言論

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

2026-02-19 08:51

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課