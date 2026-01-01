我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐記健保補貼結束 保費平均漲114%

瑞士酒吧惡火疑香檳瓶插仙女棒釀禍 畫面曝光

日本皇室接受民眾賀年 悠仁親王首度參加

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本皇室2日在皇居接受民眾朝賀，日皇德仁(左)與皇后雅子(右)出席。(路透)
日本皇室2日在皇居接受民眾朝賀，日皇德仁(左)與皇后雅子(右)出席。(路透)

日本皇室今(2)天在皇居（皇宮）接受民眾朝賀（日文稱一般參賀），除了有日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員出席之外，日本皇位第二順位繼承人悠仁親王也首度參加這場活動。

「朝日新聞」等日媒報導，日皇夫婦、其長女愛子內親王（愛子公主）、上皇明仁與上皇后美智子，以及德仁胞弟秋篠宮文仁親王、文仁的妻子紀子、以及常陸宮妃華子等日本皇室成員，今天上午10時過後，在皇居接受民眾賀年與歡呼。

德仁向朝賀的民眾提到2025年發生的地震、豪雨、山林火災、大雪等各地發生的災害，表示「掛念許多人正在過著艱辛的生活…或許會遇到各種困難，但仍衷心祈願今年能成為大家平穩而美好的一年。」

掌管日本皇室事務的宮內廳表示，日皇夫婦與其他皇室成員預計會站在陽台上5次向民眾致意，上皇夫婦計劃出席上午3場活動。

而秋篠宮夫婦的長子、德仁的姪子悠仁，去年9月經過男性皇族成年禮過後，今天身著晨禮服，首度與其他家人站在長和殿的陽台上接受民眾朝賀。

日本皇室成員2日在皇居接受民眾賀年與歡呼。(路透)
日本皇室成員2日在皇居接受民眾賀年與歡呼。(路透)

上皇明仁的胞弟常陸宮正仁親王，因為已經90歲，年事已高，考量身體負擔，並未出席今天的活動。

日本皇室昨天也在皇居舉辦新年祝賀儀式，日皇夫婦與其他皇室成員也在宮中接受首相等人的賀年。

悠仁因為已經成年，昨天也首度參加新年祝賀儀式。

每年的新年祝賀儀式是日皇與皇后，接受皇族成員、首相、眾參兩院議長及議員，還有駐日的外國大使等新年祝福的儀式。

日本 地震

上一則

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

下一則

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

延伸閱讀

高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係

高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係
高市早苗搬進日本首相公邸 自稱還沒遇到鬼怪

高市早苗搬進日本首相公邸 自稱還沒遇到鬼怪
中資收購日本離島引警戒 笠佐島民發起「保島募資」

中資收購日本離島引警戒 笠佐島民發起「保島募資」
日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本

日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」