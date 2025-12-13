英王查理三世抗癌報佳音 明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

我的頻道

編譯羅方妤／即時報導
12日發布的影像顯示，一段預錄訊息中，英國國王查理三世在克拉倫斯宮客廳談論他的癌症康復狀況。（路透）
英國國王查理三世去年2月證實罹癌，並持續接受治療，但未透露罹患何種癌症。英國天空新聞報導，英國國王查理三世透露關於抗癌的好消息。他電視演說中說：「多虧早期診斷、有效介入和遵照醫囑，明年抗癌療程可以減少。」

查理三世補充：「這個里程碑既是對我個人的祝福，也證明癌症照護在近年取得顯著的進步。我希望這份見證能為我們之中那些在某個時刻，被確診得到這種疾病的50%的人帶來鼓勵。」

查理三世去年2月證實罹癌並接受治療。他推遲所有公開活動，但在白金漢宮內持續履行國家元首職責，照常接見來賓和主持樞密院會議。查理三世去年4月重返公開活動，與王后卡蜜拉造訪倫敦市中心的大學學院醫院麥克米倫癌症中心，並和一名癌症病友討論自己被確診罹癌時「感到震驚」。

查理三世的演說播出後，白金漢宮發言人在一份聲明中說：「國王陛下對於治療的反應非常良好，醫師建議的後續相關措施將轉為預防階段。」

查理三世也以自身經驗呼籲民眾，盡早進行癌症篩檢。他說：「我從自身經驗得知，被確診罹癌可能會感到不知所措。但我也知道，及早發現是改變治療進程的關鍵，這會給予醫療團隊寶貴的時間，也會給予病患珍貴的希望。我們每個人都能為這些禮物貢獻一份力量。」

查理三世指出，「英國至少900萬人沒有及時接受癌症篩檢」，並補充說「這意味著至少有900萬人錯失早期診斷的機會」。他說：「統計數據清楚說明一切。僅舉一例，如果大腸癌在最早期的階段就被發現，10名病患中有9人能存活至少5年。如果較晚才診斷出來，存活病患會減少至10人中僅1人。早期診斷無疑能挽救生命。」

