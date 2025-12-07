我的頻道

電車抵稅沒那麼簡單 華女踩雷後才知門檻限制多

冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

哈利王子現身脫口秀嗆川普 吐槽「美國人選了個國王」遭噓

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
哈利王子。(路透資料照片)
哈利王子。(路透資料照片)

哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室後的一舉一動都吸引外界關注，近日哈利王子驚喜現身CBS深夜脫口秀節目「荷伯報到」（The Late Show with Stephen Colbert），政治哏連發的他甚至嗆川普總統（Donald Trump）、稱美國人「選出了1個國王」，不過現場觀眾似乎不太買帳、以噓聲回應。

諷刺川普是國王 觀眾狂噓哈利王子

紐約郵報報導，哈利王子現身日前播出、由知名脫口秀主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）主持的節目，起初荷伯正在台上調侃各種以王室為主題的聖誕電影，接下來哈利王子突然出現，還開玩笑表示自己是來試鏡虛構電影「薑餅王子拯救內布拉斯加的聖誕節」（The Gingerbread Prince Saves Christmas in Nebraska）。

▲ 影片來源：YouTube＠ColbertLateShow（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

哈利王子還開玩笑說「我之所以想當演員，是因為我知道美國人對聖誕電影和王室有多著迷，不是嗎？」，荷伯反駁「沒那回事」後，哈利王子繼續說道「真的嗎？我聽說你們選出了一個國王呢」，明顯是在暗諷川普，此言一出，觀眾席頓時響起一片噓聲和抱怨聲，荷伯則連忙緩頰稱「他說的有道理」。

哈利政治哏連發 再諷CBS與川普和解

後續哈利王子假裝自己真的很想演前述的虛構電影，稱「我會錄製一段試鏡影片，我會自己買機票去參加試鏡」，接著話鋒一轉稱「我會和白宮達成1項毫無根據的訴訟和解，你們電視台不都這樣？」，荷伯反駁「嘿，哈利，我可沒做過這些事」，哈利王子立刻回應「也許這就是你被取消的原因」。

哈利王子明顯是在暗諷CBS今年7月與川普的1600萬美元和解案，當時川普控訴節目「60分鐘」利用剪接把政敵、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）的談話內容剪得不一樣。

▲ 影片來源：Instagram＠colbertlateshow（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普討厭哈利王子與梅根早被外界得知，去年他曾放話「若當選後要把哈利驅逐出境」，今年初則改口稱「我不會趕走哈利」，但將矛頭轉向梅根，稱「他老婆已經夠麻煩了，她糟透了」。

哈利王子現身脫口秀嗆川普！　吐槽「美國人選了1個國王」遭噓

哈利王子 川普 梅根 聖誕節 白宮

