凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

英國凱特 王妃日前造訪兒童心理慈善機構「安娜佛洛伊德 中心」（Anna Freud Centre），身著一襲優雅的黑白格紋洋裝。據網路公開的照片，可見凱特王妃發揮她的親和力，與家長及嬰兒互動，氣氛溫馨。不過，有人發現凱特王妃三年前也穿過同樣的洋裝，對比照被轉到社群媒體 ，不少網友指出她消瘦許多，甚至有人說「她就像一根棒棒糖。」

凱特王妃自2016年成為機構贊助人，此行目的是為了推動早期兒童心理健康 ，過程中強調「父親的聲音需要被聽見」。她11月27日在機構辦公室與數個家庭會面，期間一名八個月大的嬰兒朱達（Judah）抓住凱特王妃的手指吸吮，露出滿足的笑容。凱特親切接受，不但誇嬰兒愛笑，還感謝嬰兒父親的到來。

除慈善舉動備受關注，凱特王妃的服裝也成焦點。據「Hello!」報導，凱特王妃身穿愛牌Emilia Wickstead的黑白千鳥格洋裝，修身的鉛筆裙剪裁恰好勾勒出她優美的身形。此外，她還搭配一雙相襯的灰色高跟鞋，並搭配英國奢侈品牌DeMellier的Hudson小號手提包。

英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

報導指出，凱特王妃2022年12月與丈夫威廉王子進行王室訪問期間，也著同樣的黑白洋裝，不過配飾比今年更顯眼。今年凱特王妃重新穿上這件連身裙，顯現她整體風格更傾向於低調的現代優雅，以免分散人們的注意力。

然而，有網友將凱特2022年和2025年穿同件洋裝的對比放上網路，卻引發人們討論她的體重。從Reddit及X上可見相關留言：「她瘦好多」、「服裝看起來寬鬆好多」、「從2022年開始她就太瘦了，現在只剩骨頭」、「她刻意穿著有圖案的衣服，來掩飾自己變得多瘦」。

2022 x 2025 🤍



The Princess of Wales wearing this dress by Emilia Wickstead during a visit to Harvard University in 2022 and a visit to the Anna Freud Centre today! pic.twitter.com/VVEH05wQgC — Princess of Wales News (@HRHPWales) 2025年11月27日

▲ 影片來源：X＠HRHPWales（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

然而，也有人讚賞凱特王妃還是一樣美麗，並盼她癌症 能早日康復，「優雅的縮影」、「永恆之美」、「迷人的」、「希望她早日康復，這才是皇室成員應有的風範！」

凱特王妃黑白格紋舊洋裝亮相 網友比對心疼：瘦成「棒棒糖」

TVBS新聞網