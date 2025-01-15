英最新解密：女王被蒙鼓裡 不知宮中曾有蘇聯間諜

已故英國女王伊麗莎白二世（左）與她的藝術顧問布朗特（右）。（ 美聯社）

英國最近解密的文件揭露，已故英國女王 伊麗莎白二世在世時，曾經未被告知她的藝術顧問布朗特過去是蘇聯間諜 ，因為王室官員不希望增添她的煩憂。

美聯社報導，英國國家檔案館14日公布對內情報機關「軍情五處」（MI5）的珍貴資料，其中包括皇家 藝術史學家布朗特（Anthony Blunt）的檔案。這些檔案揭露了1930年代一個與劍橋大學相關的間諜網的新資訊，其成員從英國情報機構核心向蘇聯洩露機密。

在白金漢宮擔任女王畫作測量師的布朗特被懷疑是間諜多年後，終於在1964年承認，二戰期間他作為軍情五處高階官員，曾將機密資訊交給蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）。

英國當局為回報布朗特提供的資訊，准許他保住工作、爵位及社會地位，而伊麗莎白女王顯然被蒙在鼓裡。

在1972年，女王私人秘書查特瑞斯（Martin Charteris）跟軍情五處處長韓利（Michael Hanley）說，女王不知道布朗特的事，而他看不出來現在告訴她有何好處，這只會增添她的煩憂。

然而，英國政府1973年決定告訴女王這件事。當時布朗特身患重病，當局擔心一旦他過世，媒體將引起軒然大波，記者能盡情報導而不怕被告誹謗。

查特瑞斯回報，女王知道後「非常平靜、並不驚訝」，而且記得他早在1950年代初就受到懷疑。

英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）1979年11月在下議院公開揭露布朗特的間諜身分，他最終被褫奪爵位，但不曾遭起訴。布朗特在1983年過世，享壽75歲。

英國祕密情報機構的文件通常會列為機密數十年，但這些單位也漸漸變得更開放。最近公布的一些文件，今年稍晚將在倫敦的國家檔案館展覽「軍情五處：官方祕密」展出。