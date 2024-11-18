2竊賊闖英王室溫莎堡偷車 威廉王子一家正熟睡

英國威廉王子和凱特王妃一家人居住的溫莎城堡爆維安漏洞，上月中旬傳出遭竊賊入侵事件。(路透)

英國媒體報導，英國威廉王子和凱特 王妃一家人居住的溫莎城堡爆出維安漏洞，上月中旬傳出遭竊賊入侵事件，事發時，威廉凱特和3名子女應該就在城堡內熟睡，所幸未受直接影響。

太陽報等報導，案發於10月13日深夜11時45分，兩名蒙面竊賊駕駛一輛偷來的卡車撞開安全門後，翻越一處6英尺 （約1.8公尺）高的圍欄進入溫莎堡內。他們從城堡的穀倉內偷走一輛黑色皮卡和一輛紅色四輪摩托車逃逸，警方已展開調查，但截至目前，尚未有人被捕。

警方在聲明中證實，「10月13日周日晚間11點45分左右，我們接獲報案，稱在溫莎的王室所有土地上發生竊盜事件。罪犯闖入一個農場建築，偷走一輛黑色的五十鈴皮卡和一輛紅色四輪摩托車。然後他們駛向了達切特區。目前尚未逮捕任何人，案件仍在調查中。」

事發時，威廉王子、凱特王妃及其三名子女正在溫莎堡的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage），離竊盜現場僅5分鐘車程，此事件也暴露了王室維安系統的潛在漏洞。威廉一家於2022年夏天從肯辛頓宮搬至於此。

該事件發生在武裝警察從溫莎堡的公共入口撤離之後，不過據信仍有武裝警察在溫莎堡內巡邏。一名消息來源表示，這些蒙面竊賊肯定已經「觀察溫莎堡一段時間」。

消息人士指出，「溫莎城堡有警報系統，但直到竊賊衝破農場出口的安全屏障時，維安人員才知道有人闖入。」

對此，威廉和凱特的發言人均婉拒置評。