凱特妃肖像畫挨批「完全不像、是災難」 英畫家：描繪尊嚴

英國《尚流》雜誌7月號封面圖，畫的是凱特王妃，但多數人都覺得根本不像。（取材自Tatler x）

英國國王查理三世 日前公開的肖像畫，才因「一片紅」被指像「下血獄」，如今將出現在《尚流》雜誌(Tatler)的7月號封面凱特 王妃的肖像畫，更因「完全不像」，被形容是場災難。

這幅畫是由英籍尚比亞的女藝術家漢娜•烏佐爾 (Hannah Uzor)，以凱特出席查理登基後第一次國宴情景所創作。據中時新聞網引述CNN報導，根據出版社發表的公關聲明，這幅畫是為表現王妃的「力量和尊嚴」。

烏佐爾說，她在創作這幅作品的過程中，有仔細研究了王紀的照片，「當你無法親自見到描繪的對象時，只能以照片做為線索，必須查看所有可描繪特徵的東西，並將不同照片中，揭示的人類微妙動作：他們是否有特殊的站姿？頭或手的樣態？有反覆出現相同姿勢嗎？」

烏佐爾還透露，凱特最近宣布癌症 治療的影片，也是繪圖前的資料。

然而，許多網友紛紛在《尚流》雜誌的X平台留言留下失望的評價，「我不確定這位藝術家是不是王室的粉絲，但找她來畫王妃顯然是個極糟糕的決定。」、「這看起來一點也不像威爾斯王妃。這太可怕了，完全不尊重」。

英國每日電訊報的藝術評論家蘇克(Alastair Sooke)更撰文表示，「這幅畫糟糕得令人難以忍受，與其主題沒有任何相似之處。」他指畫技差到「像是婚禮蛋糕上廉價裝飾小人偶一樣拙劣不堪」。