凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

英國人最喜愛的凱特 王妃，自從宣告正在抗癌後，公眾場合露面機率大減，外界也認為要以她的身體為重，但這並不表示她就能夠很輕鬆的養病。近日為她的孩子們設計服裝的朋友阿麥亞艾瑞耶拉表示：「我真的看了很心碎，他們（凱特與丈夫威廉）正走在地獄裡，我很希望他們能夠趕快回來。」

凱特一直有「王室好媳婦」的形象，尤其在哈利 王子與妻子梅根 主動宣告要卸下王室重要成員身分、到美國建立新生活後，原本他們承擔的王室勤務，也必須有部分由凱特來接手，她的工作變得更吃重，加上她總是不希望讓王室和外界失望，自己肩負不少壓力，還有小報一直在盯著她和威廉的婚姻，像是威廉是否與她的好友偷情、兩人對3個孩子喬治、夏綠蒂與路易的管教是否觀念不同起衝突等等，都讓她精疲力盡。

過去光這些就足以讓凱特很需要放鬆，現在還加上身體健康狀況，而對抗癌症的治療方式都不會讓人很舒服，她的處境令眾多英國民眾很心疼。但重大的考驗也許能迎來改變的契機，歐美報導稱哈利與梅根和王室間的不和，有機會化解，原先已經跟他們都不講話的威廉與凱特，不排除日後能夠再度面對面破冰，哈利即將返英出席自己催生的「不屈不撓運動會」10周年活動，各方預期他會在空檔見到父親—查理國王，而威廉和凱特也可能找時間和他碰面。