我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

記者蘇詠智／即時報導
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

英國人最喜愛的凱特王妃，自從宣告正在抗癌後，公眾場合露面機率大減，外界也認為要以她的身體為重，但這並不表示她就能夠很輕鬆的養病。近日為她的孩子們設計服裝的朋友阿麥亞艾瑞耶拉表示：「我真的看了很心碎，他們（凱特與丈夫威廉）正走在地獄裡，我很希望他們能夠趕快回來。」

凱特一直有「王室好媳婦」的形象，尤其在哈利王子與妻子梅根主動宣告要卸下王室重要成員身分、到美國建立新生活後，原本他們承擔的王室勤務，也必須有部分由凱特來接手，她的工作變得更吃重，加上她總是不希望讓王室和外界失望，自己肩負不少壓力，還有小報一直在盯著她和威廉的婚姻，像是威廉是否與她的好友偷情、兩人對3個孩子喬治、夏綠蒂與路易的管教是否觀念不同起衝突等等，都讓她精疲力盡。

過去光這些就足以讓凱特很需要放鬆，現在還加上身體健康狀況，而對抗癌症的治療方式都不會讓人很舒服，她的處境令眾多英國民眾很心疼。但重大的考驗也許能迎來改變的契機，歐美報導稱哈利與梅根和王室間的不和，有機會化解，原先已經跟他們都不講話的威廉與凱特，不排除日後能夠再度面對面破冰，哈利即將返英出席自己催生的「不屈不撓運動會」10周年活動，各方預期他會在空檔見到父親—查理國王，而威廉和凱特也可能找時間和他碰面。

凱特 哈利 梅根

上一則

日相岸田批債務陷阱外交 倡議可持續發展經濟合作

下一則

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

延伸閱讀

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨
凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版
梅根真的不回英國 不願面對滿滿惡意 寧可放生哈利

梅根真的不回英國 不願面對滿滿惡意 寧可放生哈利
威廉、凱特結婚13周年 Po放閃照還是公開現身？

威廉、凱特結婚13周年 Po放閃照還是公開現身？

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40

超人氣

更多 >
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」