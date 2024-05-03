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英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

記者蘇詠智／即時報導
哈利是全球知名人物，任何舉動都會上新聞。（路透資料照片）
哈利是全球知名人物，任何舉動都會上新聞。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，和皇室親戚、人員間的不和，舉世皆知，目前也還沒找到和解的方法。本月分哈利將回英國出席自己催生的「不屈不撓運動會」10周年活動，各方關注會不會有其他重量級皇室成員和他碰面、有沒有可能藉機修補彼此的裂痕，曾寫過皇室專書的專家湯姆昆恩卻語出驚人，稱哈利的大哥—英國未來國王威廉，其實有些嫉妒哈利現在全球走透透、想幹嘛大都能幹嘛的自由。

從以前到現在，外界多半認為威廉一直受到皇室全力支持，就為了他未來將扛下的重任，資源也比弟弟多很多，他亦從小就顯得較有自信，和祖母伊莉莎白二世女王一樣有「老成」的感覺。沒想到哈利娶了梅根之後，愈來愈勇於表達自我、追求自己想要的，還不惜主動卸下皇室重要成員的身分到美國生活。雖然哈利和梅根公開在訪問中砲轟皇室的運作有問題，大大惹怒皇室人員，卻成功贏得外界的關注，甚至有時外界更好奇他們有什麼新花樣，多過皇室眾人每日的公務行程。湯姆昆恩表示，這就讓威廉吃醋不已。

湯姆昆恩坦言，威廉就算知道哈利有些作法引來的是側目並不一定都是欣賞，可是媒體報導就是夠多，他認為自己身為未來的國王，和現任國王—父親查理時常得到的關注不比哈利多，感到相當的不公平。皇室內部一直以來的原則就是國王最大，其他人都不應該也不准更出風頭，過去威廉和哈利的母親黛安娜就是比自己的丈夫查理還受矚目，踩到皇室敏感神經，而哈利和梅根不甘心收斂光芒，也一直讓皇室很介意，現在終於連威廉都感到不舒服了。

威廉被傳對於風頭被弟弟搶走大半，有些嫉妒。（路透資料照片）
威廉被傳對於風頭被弟弟搶走大半，有些嫉妒。（路透資料照片）
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照...
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

哈利 梅根

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