我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥寄回台給寵物狗 獲不起訴

批以=反猶嗎？大學抗議致民主黨內部緊張

私藏婚照曝光 威廉凱特迎結婚13周年花邊婚

編譯盧思綸／即時報導
英國威廉王子和凱特王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，夫婦拿出珍藏13年從未曝光的黑白婚照，與大眾一同慶祝花邊婚。(取自X)
英國威廉王子和凱特王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，夫婦拿出珍藏13年從未曝光的黑白婚照，與大眾一同慶祝花邊婚。(取自X)

澳洲新日報（The New Daily）報導，英國王室威廉王子和凱特王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，夫婦按照往年傳統分享照片，今年兩人特別拿出珍藏13年從未曝光的黑白婚照，與大眾一同慶祝花邊婚。

2011年4月29日，威廉王子與凱特王妃在西敏寺舉行世紀大婚，肯辛頓宮官方29日在社群分享一張當年的黑白婚照，寫下「13年前的今天！」

照片由王室御用攝影師皮爾金頓（Millie Pilkington）操刀，是威廉夫婦的私家珍藏，此前從未曝光。

照片中，凱特身穿英國設計師柏頓（Sarah Burton）設計的亞力山大麥昆（Alexander McQueen）婚紗，頭戴已故伊麗莎白二世的卡地亞光環皇冠（Cartier Halo Tiara），手捧女王生前最愛的鈴蘭花花束；威廉則穿著皇家藍色騎兵團制服。

42歲凱特自去年底和王室成員在桑德林漢姆莊園（Sandringham）慶祝耶誕節至今從未公開露面。

今年初，凱特宣布腹部接受大手術，3月透過預錄影片宣布罹癌且正在接受預防性化療。隔日兩人立即帶著3名子女前往英格蘭東部諾福克郡的安默堡（Anmer Hall）度過復活節假期。

凱特 澳洲 皇家

上一則

金正恩不甩禁運令暗助普亭？聯合國官員：烏克蘭出現北韓飛彈殘骸

延伸閱讀

威廉、凱特結婚13周年 Po放閃照還是公開現身？

威廉、凱特結婚13周年 Po放閃照還是公開現身？
路易王子6歲生日照 凱特王妃親自拍攝 王室強調沒修圖

路易王子6歲生日照 凱特王妃親自拍攝 王室強調沒修圖
網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行
即將回歸 凱特宣布罹癌後 威廉首次現身王室行程時間曝光

即將回歸 凱特宣布罹癌後 威廉首次現身王室行程時間曝光

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光

汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光
挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦