私藏婚照曝光 威廉凱特迎結婚13周年花邊婚

英國威廉王子和凱特王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，夫婦拿出珍藏13年從未曝光的黑白婚照，與大眾一同慶祝花邊婚。(取自X)

澳洲 新日報（The New Daily）報導，英國王室威廉王子和凱特 王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，夫婦按照往年傳統分享照片，今年兩人特別拿出珍藏13年從未曝光的黑白婚照，與大眾一同慶祝花邊婚。

2011年4月29日，威廉王子與凱特王妃在西敏寺舉行世紀大婚，肯辛頓宮官方29日在社群分享一張當年的黑白婚照，寫下「13年前的今天！」

照片由王室御用攝影師皮爾金頓（Millie Pilkington）操刀，是威廉夫婦的私家珍藏，此前從未曝光。

照片中，凱特身穿英國設計師柏頓（Sarah Burton）設計的亞力山大麥昆（Alexander McQueen）婚紗，頭戴已故伊麗莎白二世的卡地亞光環皇冠（Cartier Halo Tiara），手捧女王生前最愛的鈴蘭花花束；威廉則穿著皇家 藍色騎兵團制服。

42歲凱特自去年底和王室成員在桑德林漢姆莊園（Sandringham）慶祝耶誕節至今從未公開露面。

今年初，凱特宣布腹部接受大手術，3月透過預錄影片宣布罹癌且正在接受預防性化療。隔日兩人立即帶著3名子女前往英格蘭東部諾福克郡的安默堡（Anmer Hall）度過復活節假期。