不被信賴、資訊封鎖 哈利與梅根不清楚英王病況

哈利（右）與梅根被英皇室人員嚴加提防，封鎖一切資訊，幾乎不讓他們知道。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室鬧不和，使他們也被皇室人員高度提防，舉世矚目英王查理與凱特 王妃雙雙罹癌的後續狀況，哈利和梅根身為跟兩人有關係的家人，卻被皇室封鎖一切資訊，等於和外界差不多時間知道他們的病況，且到現在他們到底健康情形如何，哈利與梅根也得不到詳細的說明。據歐美媒體報導，皇室人員是刻意這麼做，對他們並沒放下戒心，也維持很深的敵意。

哈利與梅根自覺沒在皇室受到公平對待，幾度在訪問和紀錄片中大爆皇室內幕，反倒把向來不愛太過公開、喜歡保持神秘的皇室以及奉行這些法則的人員們徹底激怒，裂痕愈來愈深。近來梅根在各種嘗試都不算成功後，轉向發展個人的生活用品事業，比較不再拿皇室來當話題，可是據報導，皇室人員把他們兩個看扁到認定他們除了與皇室的連結外，個人完全沒有任何的話題點，因此小心翼翼不給他們有做文章的空間，刻意對他們封鎖一切的消息，讓他們毫無可以再跟皇室扯在一起的新內容。