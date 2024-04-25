已故英女王私下多親民？王室秘書憶「這舉動」讓客人受寵若驚

擔任王室新聞秘書多年的阿比特近日受訪透露已故英女王私下有趣的一面，堅持一個「居家習慣」常讓她招待的客人受寵若驚。（路透）

已故英女王伊麗莎白二世終其一生都被王室工作人員服侍得好好的。但私底下，她的作風卻相當平易近人，而且不怕弄髒自己的手。擔任女王新聞秘書多年的阿比特（Dickie Arbiter）近日受訪透露，女王的「居家習慣」常讓她招待的客人受寵若驚。

阿比特接受True Royalty TV訪問，回憶起一個令他難忘的日子。當時他獲邀與女王及菲利普親王私下共進午餐。

「當時我抵達白金漢宮，上司告訴我：你獲邀到巴摩拉堡用餐留宿，會見女王，」阿比特說，「這次午餐只有四人，女王、她的女侍臣、菲利普親王與我。用餐大約45分鐘，使用瓷盤、銀餐具和我們自行取用的塑膠容器」。

吃完後，女王表示「我們得整理一下」。在場年紀最輕的阿比特自然很識相的收拾碗盤，拿到廚房準備清洗。這時他聽到有腳步聲，以為是女侍臣要來幫忙。

「我沒轉身就說，好吧，我來洗你來擦乾，背後卻傳來一個非常熟悉的聲音說：不，我洗你擦。那是女王，她毫不猶豫就把雙手伸進去洗碗，沒戴手套，我負責擦乾，」阿比特說，「能和一位國家元首一起做家事，是一次相當有趣的經驗」。

英國前首相、現任外交大臣卡麥隆（David Cameron）也有類似經歷。女王剛過世時，他曾回憶兩人的相處時光：「在那六年間，每年都被招待到巴摩拉堡真是一大榮幸。其中最棒的是，每晚都能搭女王開的Range Rover越野車，她會以破風的速度翻山越嶺。」

「在一座山上改建小屋內，愛丁堡公爵（菲利普親王）用他搭的燒烤架，為你烤松雞當晚餐。」卡麥隆強調「不騙人」，「你坐在那，讓菲利普親王與女王為你上餐，收拾桌子，在你與其他賓客交談時清洗餐具」。

卡麥隆表示，到了第五年，他覺得自己也應該幫忙，於是起身戴上橡膠手套開始洗碗，卻被女王訓斥了。「我記得女王說：『這位首相在幹什麼？』我壞了規矩，只好趕緊坐回去，盡好客人的本分。」