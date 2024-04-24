我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

哈梅一家訪英有譜？王室專家：梅根最怕孩子重蹈她覆轍

編譯梁采蘩／即時報導
哈利梅根2020年退出英國王室，兒子亞契當時年僅一歲，女兒莉莉貝更是一直待在美國。王室專家指出，梅根擔心這樣子下去，孩子們往後會與堂兄堂姊們關係疏遠，跟她一樣童年「不健全」。（路透）
哈利梅根2020年退出英國王室，兒子亞契當時年僅一歲，女兒莉莉貝更是一直待在美國。王室專家指出，梅根擔心這樣子下去，孩子們往後會與堂兄堂姊們關係疏遠，跟她一樣童年「不健全」。（路透）

隨著哈利王子回英國參加一場重要慶典的日子逼近，外界都在揣測這次梅根是否攜子女同行，上演大和解戲碼。英媒報導，「薩塞克斯公爵夫人」梅根似乎最痛恨人們說自己的家庭與童年「不健全」（dysfunctional），而現在她最害怕的是，亞契王子與莉莉貝公主因為與王室疏遠而重蹈她的覆轍。

哈利梅根2020年退出英國王室，定居在加州蒙特斯托（Montecito），兒子亞契當時年僅一歲，女兒莉莉貝更是一直待在美國。但梅根擔心這樣子下去，孩子們往後會與堂兄堂姊們關係疏遠。

英國王室評論員奎恩（Tom Quinn）向鏡報表示：「她真的很擔心她的孩子沒有與喬治、夏綠蒂與路易等堂親建立任何關係。梅根確實喜歡擁有一個幸福美滿的大家庭，她恨透人們形容她的童年與家庭不健全，也非常害怕歷史重演。」

奎恩說：「這對夫妻的朋友，也是梅根住在英國時為數不多的王室友人告訴我，梅根確實想念在英國生活的某些方面，並擔心若孩子們永遠見不到堂表親，成年後覺得他們本來能當英國王室，過著有意義人生的機會被剝奪，會因此責怪她。」

哈利下個月將返英參加「不屈不撓運動會」（Invictus Games）十周年慶祝活動，5月8日在倫敦聖保羅大教堂發表演說。這將是哈利狀告英警對他維安降級的官司失利後，首次回到英國。目前不確定梅根與兩個孩子是否與他同行；據報梅根對此仍在猶豫。

梅根 哈利 莉莉貝

上一則

英將遣送非法移民至盧安達 這3國也將難民送海外

下一則

美建加薩碼頭位置曝光 恐給以軍方便進攻拉法

延伸閱讀

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？
梅根換跑道碰上恐怖大前輩？昔日「生活女王」準備放箭

梅根換跑道碰上恐怖大前輩？昔日「生活女王」準備放箭
網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行
「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨

「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞